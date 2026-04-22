Rijaliti učesnici Maja Marinković i Asmin Durdžić su se nakon strastvenih trenutaka pobili i to ispod jorgana gde je i ljubav počela. Navodno je Maja Asminu izbila zube, zbog čega je on skočio na nju, a ubrzo su ostali ukućani počeli da ih razdvajao.

Danas je situacija smirenija, te su oboje uhvaćeni kako razmenjuju nežnosti nasred dvorišta, ležeći na travi i uživajući u sunčanom danu, dok su ih ostali zadrugari posmatrali sa strane ublagom šoku.

Iza njih su sedeli Dača Virijević, Stanija Dobrojević i Mina Vrbaški, koji nisu krili da pomno prate svaki njihov potez.

Njih troje su delovali kao "katedra za moral", posmatrajući situaciju i komentarišući.

- Jedva su dočekali - izjavila je Maja, aludirajući na reakcije drugih učesnika koji su ih posmatrali.

Stanija o Maji i Asminu

Stanija se požalila kako joj on ranije nije opraštao sitnice poput nekih klipova na kojima čak "nema ni jedan poljubac", dok sa Majom prelazi preko svega.

Dača je izneo svoju teoriju, tvrdeći da je Asmin sve uradio iz kompleksa kako bi osvojio Maju i da ga "ne zanima šta je sve radila".

Milena je zatim donela brutalnu presudu uporedivši Asmina sa čuvenim bivšim zadrugarom Nenadom Macanovićem Bebicom.

- To ti je dokaz da je imao emocije prema tebi, on je Bebica dva, on bi Maji prešao preko svega - istakla je Kačavenda.

Ipak, najžešći udarac zadala je Stanija, koja je uporedila Asminovo izdanje dok je bio u vezi sa njom u odnosu na to kako se ponaša pred milionskim auditorijumom sada.

- A lako je njemu bilo pored mene da bude gospodin, a sad ga gledamo kao kera - poručila je oštro. Kačavenda se na to složila sa njom i zaključila: "Ne možeš da budeš dama pored seljačine, tako i za njega".

