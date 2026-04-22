Ruske oružane snage pokrenule su napade na objekte ukrajinske energetske, transportne i lučke infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine;

Ruski PVO sistemi oborili su jednu vođenu avio-bombu, tri rakete HIMARS i 368 ukrajinskih dronova;

Crnomorska flota uništila je ukrajinski bespilotni čamac u severozapadnom delu Crnog mora;

Grupa "Sever" poboljšala je taktički položaj, ukrajinske snage izgubile su više od 200 vojnika za 24 sata;

Grupa "Zapad" poboljšala je položaj duž linije fronta, protivnik je izgubio do 200 vojnika;

Grupa "Istok" nastavila je da napreduje u dubinu odbrane protivnika, Oružane snage Ukrajine izgubile su do 230 vojnika;

Grupa "Centar" poboljšala je taktički položaj, ukrajinske snage izgubile su 325 vojnika;

U zoni odgovornosti grupe "Dnjepar", protivnik je izgubio do 30 vojnika;

Grupa "Jug" poboljšala je položaj, ukrajinske snage izgubile su do 135 vojnika.