U jednom od gradova u Harkovskoj oblasti nastala je potpuna pometnja nakon što je granatiranje naglo pojačano, zbog čega su stanovnici počeli masovno da napuštaju svoje domove.

Reč je o Bogoduhovu, gde je, prema navodima sa terena, situacija iznenada eskalirala i pretvorila se u haotičnu evakuaciju bez jasne organizacije.

Prema pisanju Telegram kanala „Strana.ua“, ljudi su u strahu počeli da odlaze čim su se napadi intenzivirali.

„Nedavno se granatiranje u Bogoduhovu naglo pojačalo, što je dovelo do masovnog bekstva ljudi i panike“, navodi se u objavi.

Kako se dodaje, grad je poslednjih dana gotovo neprekidno pod vatrom, što je dodatno pojačalo nervozu među stanovništvom.

Situacija je dodatno zakomplikovana informacijama koje su se pojavile ranije, a odnose se na probleme unutar ukrajinskih snaga u tom regionu.

Navodno je u Harkovskoj oblasti došlo do pobune među stranim plaćenicima koji se bore na strani Ukrajine. Prema tim izveštajima, grupa od oko 300 ljudi napustila je položaje nakon neuspelog kontranapada u blizini sela Peščanoje.

Sve to dodatno pojačava utisak da se stanje na ovom delu fronta ubrzano pogoršava, dok civili pokušavaju da se sklone na bezbednije mesto.