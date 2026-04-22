Novak je rekao da će kazahstanska nafta biti preusmerena na druge, pristupačnije logističke rute zbog trenutnih tehničkih mogućnosti, preneo je Tass.

Novak je naveo da se pitanjem preusmeravanja tokova nafte bave rusko ministarstvo energetike i ruska naftna kompanija Transnjeft.

Ministar energetike Kazahstana Jerlan Akenženov je ranije rekao novinarima da je Kazahstan dobio nezvanične informacije o nemogućnosti transporta goriva kroz naftovod "Družba", najverovatnije zbog nedavnih napada na rusku infrastrukturu.

Kazahstanski nacionalni operater, Kaztransoil, obezbeđuje tranzit nafte kroz Rusiju putem sistema naftovoda Transnjefta.

Kazahstanska nafta se zatim transportuje kroz Belorusiju preko sistema naftovoda Gomeltransnjeft Družba do mesta isporuke nafte "Adamova zastava", odakle se dalje isporučuje rafineriji u Nemačkoj.

Taj tranzit se obavlja u skladu sa relevantnim međuvladinim sporazumom između Kazahstana i Rusije od 7. juna 2002. godine.

Kazahstan je 2025. godine isporučio Nemačkoj 2,1 milion tona nafte putem naftovoda "Družba".

Kazahstan je planirao da u ovoj godini poveća isporuke nafte Nemačkoj na 2,5 miliona tona.

Nemačko ministarstvo ekonomije saopštilo je danas da je obavešteno da od maja više neće stizati kazahstanska sirova nafta u rafineriju PCK u Švedtu koja je jedna od najvećih na severoistoku Nemačke.

Prema navodima industrijskih izvora, Rusija bi mogla da obustavi tranzit kazahstanske nafte putem naftovoda "Družba" od 1. maja, što bi direktno uticalo na snabdevanje rafinerije koja delimično opslužuje i Berlin, preneo je Rojters.

Resorno ministarstvo, koje nadgleda poslovanje rafinerije preko poverenika, navelo je da je većinski vlasnik Rosnjeft obavestio o mogućem prekidu.

Iz nemačkog ministarstva su saopštili da Rosnjeft procenjuje situaciju i da će prilagoditi poslovanje kako bi ispunio obaveze prema regionu i obezbedio kontinuitet snabdevanja.

