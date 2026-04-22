Jedan kratak trenutak zabeležen kamerom pokrenuo je lavinu spekulacija.

Šef ruske vojne obaveštajne službe Igor Kostjukov govorio je o zdravstvenom stanju svog zamenika, general-potpukovnika Vladimira Aleksejeva, koji se oporavlja nakon pokušaja atentata. Međutim, pažnju javnosti nije privukla samo informacija da će se Aleksejev vratiti na dužnost — već i reakcija na jedno pitanje.

„General Aleksejev će se oporaviti i sigurno će se vratiti na posao“, poručio je Kostjukov.

Ali kada je upitan da li postoji plan za osvetu zbog pokušaja atentata, nije dao direktan odgovor. Umesto toga, samo je klimnuo glavom i — značajno se nasmešio.

Upravo taj osmeh mnogi su protumačili kao poruku koja ne mora da se izgovori naglas.

Šta se zapravo dogodilo

Pokušaj atentata na Aleksejeva dogodio se početkom februara u Moskvi, kada je, prema navodima istrage, na njega pucano u jednoj zgradi na Volokolamskom autoputu.

General je hitno prebačen u bolnicu i uspeo je da preživi napad.

Istraga je u međuvremenu obuhvatila desetine svedoka i niz veštačenja, dok je jedan od osumnjičenih, prema navodima njegovog advokata, kasnije povukao priznanje, tvrdeći da je iznuđeno.

Oporavak i povratak

Prema rečima Kostjukova, Aleksejev se trenutno nalazi na lečenju i potrebno je vreme da se u potpunosti oporavi.

Ipak, naglašeno je da će se vratiti na svoju funkciju.

Osmeh koji je pokrenuo pitanja

I dok zvaničnih izjava o daljim potezima nema, upravo je reakcija prvog čoveka ruske obaveštajne službe ostavila najjači utisak.

Bez ijedne izgovorene reči, ostavljen je prostor za tumačenja — i pitanje koje visi u vazduhu: da li je poruka već poslata?