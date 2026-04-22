Ukrajina je zamolila Tursku da bude domaćin sastanka između predsednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsednika Vladimira Putina, rekao je ukrajinski ministar spoljnih poslova.

"Pitali smo Turke o tome, pitali smo i neke druge prestonice", rekao je ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Dodao je da je Ukrajina spremna da razmotri bilo koju lokaciju za sastanak sa Putinom osim Belorusije ili Rusije.

Sibiha nije rekao kako je Ankara odgovorila na predlog, ali je naglasio da će Kijev „odgovoriti“ ako „bilo koja druga prestonica, osim Moskve i Minska, organizuje takav sastanak“.

Kremlj je ranije saopštio da je spreman da ugosti Zelenskog u Moskvi, ali je ukrajinski lider rekao da nema nameru da ide tamo.

