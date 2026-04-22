U izveštaju objavljenom danas, agencija Tasnim ponovo otvara pitanje bezbednosti podvodnih komunikacionih veza koje prolaze kroz Ormuski moreuz, strateški prolaz između Irana i arapskih država Persijskog zaliva.

Agencija navodi da bi istovremeno oštećenje nekoliko glavnih kablova, bilo slučajno ili namerno, moglo prouzrokovati ozbiljne poremećaje u prenosu podataka i pad dobrog dela globalnog interneta.

Nekoliko ključnih kablova koji povezuju države Zaliva sa globalnom internet infrastrukturom prolaze kroz Ormuski moreuz, ali isto tako prolaze i kablovi koji povezuju Evropu, Aziju i Afriku. Region je već doživeo velike prekide mreže nakon što su podmorski kablovi nekoliko puta presečeni u Crvenom moru.

U kontekstu ovih incidenata, podseća se i na ulogu jemenskih pobunjenika Huta, koje podržava Iran. Huti su ranije pretili podvodnim kablovima u Crvenom moru.