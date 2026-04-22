Priča koja zvuči kao scenario iz filma — visoka funkcija, milionska šteta i bekstvo bez traga.
Bivši direktor ruskog svemirskog centra „Hrunjičev“, Andrej Kalinovski, osuđen je u Moskvi na sedam godina zatvora, ali u odsustvu, jer se već nalazi van domašaja pravosuđa.
Sud je utvrdio da je tokom svog mandata zloupotrebio položaj i naneo ogromnu finansijsku štetu — čak oko 400 miliona rubalja.
Kako je nastao sporni posao
Prema presudi, Kalinovski je insistirao da se ugovori zaključe sa jednom određenom kompanijom, i to pod uslovima koji su bili znatno nepovoljniji za državno preduzeće.
Rezultat? Cene su porasle i do pet puta.
„Oprema je najbolja na svetu i mora se zameniti“, tvrdio je tada, pravdajući odluku.
Međutim, kasnije se ispostavilo da za takvu zamenu nije bilo ni tehničke ni ekonomske potrebe.
Proizvodnja nije porasla, rezultati su ostali isti, a nova oprema izazvala je nezadovoljstvo među zaposlenima, koji su čak ukazivali i na moguće falsifikate.
Bekstvo i poternica
Iako je prvobitno bio pušten uz kauciju, Kalinovski je tu priliku iskoristio — i napustio zemlju.
Danas se nalazi na međunarodnoj poternici, a prema pojedinim informacijama, krije se na Kipru.
Njegova imovina u Rusiji je zaplenjena, a sud mu je naložio da državi nadoknadi skoro 400 miliona rubalja.
Presuda bez njega
Presuda je stupila na snagu krajem prošlog meseca, ali bez prisustva optuženog.
Gde se tačno nalazi i da li će ikada odgovarati pred sudom — za sada ostaje otvoreno pitanje.
