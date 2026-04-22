Iznad zapadnog dela Luganske oblasti nedavno se odigrala napeta vazdušna borba koja je, prema dostupnim informacijama, mogla da se završi kobno po ukrajinski avion.

Kako navodi izvor sa terena iz Nikolajeva, ruski lovac Su-35 pokušao je oko 11:30 da presretne ukrajinski taktički avion koji je delovao blizu linije fronta između Donjecka i Harkovske oblasti.

U jednom trenutku lansirana je raketa vazduh-vazduh, nakon čega je ukrajinski avion naglo promenio kurs i uspeo da izbegne direktan pogodak, povlačeći se ka zapadu pod zaštitom protivvazdušne odbrane.

„Raketa je eksplodirala u neposrednoj blizini, a avion je potom ostavio dimni trag, što može ukazivati na oštećenja“, navodi izvor.

Iako tip letelice nije zvanično potvrđen, procene govore da je najverovatnije reč o američkom F-16, koji se sve češće koristi na ovom delu fronta.

Stručnjaci ističu da je preživljavanje ovakvog napada izuzetno retko. Moderne rakete poput R-77 ne moraju direktno da pogode cilj — dovoljno je da se aktiviraju u blizini, a eksplozija tada raspršuje metalne fragmente koji mogu ozbiljno da oštete avion.

Kod F-16, koji nema dodatni oklop i ima jedan motor, čak i manja oštećenja mogu dovesti do gubitka kontrole.

Upravo zato se u ovakvim situacijama piloti oslanjaju na ekstremne manevre izbegavanja. Jedan od njih poznat je kao „Slavuj“, i koristi se kao poslednja šansa da se izvuče iz smrtonosne zone.

Taj manevar podrazumeva naglo obrušavanje i oštro skretanje u poslednjem trenutku, kako bi raketa izgubila energiju i promašila cilj.

Dim koji je viđen iza aviona najverovatnije je posledica upravo takvog manevra — naglih promena pritiska i dodatnog sagorevanja u motoru.

Situacija se dodatno zakomplikovala kada se, prema navodima, u incident uključio još jedan ukrajinski avion koji je pokušao da zaštiti kolegu i uzvrati napad.

Usledila je kratka razmena projektila, nakon čega su se ukrajinski avioni povukli ka jugozapadu, izbegavajući dalju eskalaciju.

Prema procenama, avioni koji deluju na ovoj liniji fronta sve češće izbegavaju direktne sukobe i fokusiraju se na brze napade i brzo povlačenje, kako bi sačuvali tehniku i pilote.

Ipak, uprkos takvim taktikama, gubici se i dalje beleže — samo dan ranije jedan ukrajinski avion oboren je iznad Sumske oblasti, a sličan incident dogodio se i ranije iznad Nikolajevske oblasti.