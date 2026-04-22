Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obavio je telefonski razgovor sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, a u fokusu su bile reforme, evropski put Srbije i ključni izazovi koji potresaju region i svet.

Kako je naveo predsednik, razgovor je bio otvoren i konkretan, uz razmenu stavova o najvažnijim pitanjima odnosa Srbije i Evropske unije, ali i o narednim koracima koje zemlja treba da preduzme na putu ka članstvu.

Vučić je istakao da Srbija ostaje čvrsto opredeljena za ubrzano sprovođenje suštinskih reformi, posebno u oblasti vladavine prava. Naglasio je značaj unapređenja pravosudnog sistema, jačanja nezavisnosti institucija, kao i sprovođenja medijskih i drugih reformskih zakona u skladu sa preporukama Venecijanske komisije.

Prema njegovim rečima, država nastavlja da radi odgovorno i posvećeno na usklađivanju sa evropskim standardima, uz jasnu nameru da ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji.

Vučić je zahvalio Ursuli fon der Lajen na ličnom angažmanu i podršci, istakavši očekivanje da će saradnja sa Evropskom komisijom dodatno doprineti jačanju reformskih procesa i približavanju Srbije EU.

U razgovoru su dotaknute i aktuelne teme koje se tiču stabilnosti regiona, ali i širi globalni izazovi koji utiču na Evropu.

Predsednik je naglasio da su stabilnost, saradnja i odgovorna politika ključni za budućnost Zapadnog Balkana, ali i cele Evrope, poručivši da Srbija ostaje posvećen faktor mira i pouzdan partner u regionu.