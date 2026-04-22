Kijevski režim spreman je da žrtvuje živote miliona običnih građana Ukrajine zarad svojih gospodara na Zapadu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

- Režim koji je preuzeo vlast u Kijevu spreman je da žrtvuje živote miliona običnih Ukrajinaca zarad interesa svojih gospodara na Zapadu - rekao je Lavrov na prijemu povodom pravoslavnog Uskrsa.

Prema njegovom mišljenju, uzrok tome je, između ostalog, odustajanje političke elite od duhovnih i civilizacijskih korena.

Već više od deset godina traje progon Ukrajinske pravoslavne crkve, uključujući oduzimanje njenih crkava, vandalizam i napade na sveštenstvo i parohijane“, podsetio je Lavrov.

On je dodao da su sukob na Bliskom istoku, kao i ukrajinsku krizu, organizovale prestonice Zapadne Evrope i Severne Amerike.

- Situacija nije nestabilna i alarmantna samo na našim zapadnim granicama, godinama je zahvaćen i Bliski istok. Mnoge od ovih sukoba, kao što je ukrajinska kriza, organizovali su geopolitički inženjeri koji svet posmatraju sa visine, kroz nekolonijalističku prizmu prestonica Zapadne Evrope i Severne Amerike - istakao je ruski ministar.