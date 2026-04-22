Aragči: Situacija u Ormuskom moreuzu je direktna posledica kršenja međunarodnog prava od strane SAD

"Iran je ponizio SAD"

Tokom današnjeg dana, u Ormuskom moreuzu su navodno zaplenjena tri broda. Vojni analitičar Majkl Klark je objasnio šta znamo o trenutnoj situaciji. "Ako ih zaplene, onda će ih odvesti u Bandar Abas, jer je to vrsta piratske luke za ono što rade. To su već radili." Klark je procenio da je slučajnost sa tri broda "prevelika slučajnost" da bi napadi bili delo lokalnog komandanta koji je "bio usijana glava" i opirao se bilo kakvim pregovorima između SAD i Irana. "Nesumnjivo je da Iranci sami podižu ulog u Ormuskom moreuzu. I na neki način izazivaju Amerikance, (pitajući)?: 'Šta ćete učiniti povodom toga?' Očigledno se osećaju veoma samouvereno. Iran je ponizio SAD ovim. Jedna stvar na koju treba obratiti pažnju jeste reakcija Bele kuće u narednim satima", prema rečima Majkla Klarka.

Strah od nestašice; SAD produžile ublažavanje sankcija na iransku i rusku

Ministar finansija Sjedinjenih Američkih Država Skot Besent izjavio je danas da su SAD produžile ublažavanje sankcija na rusku i iransku naftu za 30 dana, na zahtev najugroženijih zemalja zbog mogućih nestašica usled zatvaranja Ormuskog moreuza.

Tramp rekao "ne", Amerika ipak uzela ukrajinski sistem

Vojska SAD uvela je ukrajinsku tehnologiju protiv dronova u američkoj vazduhoplovnoj bazi u Saudijskoj Arabiji, mesec dana nakon što je Donald Tramp odbio ponudu ukrajinskog kolege Volodimira Zelenskog da pomogne u borbi protiv iranskih napada dronovima. Iran pokazao kako može da baci Zaliv u haos Iranska novinska agencija Tasnim, bliska Revolucionarnoj gardi, objavila je da su podmorski kablovi u Ormuskom moreuzu "ranjiva tačka zemalja Zaliva". U toku pregovori

Libanski predsednik Džozef Aun izjavio je da su u toku pregovori o produženju prekida vatre, upozoravajući da nijednoj strani neće biti dozvoljeno da remeti bezbednosne mere ili potkopava stabilnost. "Očuvanje građanskog mira u ovoj fazi istorije naše zemlje je crvena linija", rekao je Aun na Iksu, dodajući da neće štedeti napore da okonča nenormalnu situaciju u Libanu. Ambasadorka Libana u SAD, Nada Hadad Maaouad, predstavljaće Liban na pripremnom sastanku u Stejt departmentu u četvrtak.

Tramp čeka "jedinstveni predlog" Teherana kako bi se pregovori nastavili

Predsednik SAD Donald Tramp Irancima daje ograničen vremenski rok da osmisle "jedinstveni predlog" kako bi se diplomatski pregovori vratili na pravi put, rekla su za Si-En-En dva izvora upoznata sa internim diskusijama.

Američka administracija ne želi da produži primirje na neodređeno vreme, rekli su izvori, dodavši da ne žele da daju Iranu vremena da dalje odugovlači razgovore.

Predsednik je bio oprezan u pogledu produženja početnog primirja nakon roka isteka u sredu, rekli su izvori. On želi da se sporazum finalizuje što je pre moguće i nadao se da će pritisak roka primorati Irance za pregovarački sto pre isteka primirja.

Međutim, Trampovi glavni pomoćnici veruju da postoje pukotine unutar iranskog rukovodstva i da Iranci nemaju konsenzus o svom stavu da osnaže pregovarače da finalizuju sporazum, ranije je izvestio Si-En-En..

Kako su naveli, Trampova odluka da Teheranu da više vremena da predstavi "jedinstveni predlog“, kako ga je okarakterisao, odražava želju Vašingtona da reši rat diplomatskim putem..

Tramp veruje da će američka blokada iranskih luka nastaviti da vrši pritisak na tamošnje vlasti dok traju pregovori. Ali, u Trampovom timu postoji i svest da što duže blokada traje, to će biti veća šteta po svetsku ekonomiju, zaključili su izvori Si-En-Ena.



Mediji: Liban će zatražiti jednomesečno produženje primirja sa Izraelom

Libanski zvaničnici zatražiće jednomesečno produženje primirja tokom susreta sa izraelskim zvaničnicima sutra u Vašingtonu, izjavio je neimenovani libanski zvaničnik.