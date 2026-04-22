Da nije strašno bilo bi smešno. Bankrotirali sa idejama, blokaderi sa Filološkog fakulteta u Beogradu organizuju novu turu maltretiranja građana zbog - Evrovizije.

Konkretno, deluje kao da se okupljanje organizuje zbog učešća izraelskog predstavnika u takmičenju, pa su blokaderi tako pozvali na "bojkot Evrovizije".

Kakve veze ovo ima sa originalnim zahtevima blokadera, i da li ovo ostaje jedna od "dokon pop i jariće krsti" situacija kojih smo se mnogo do sada nagledali, ostaje da se vidi.