Dva borbena aviona F-15K su se tokom leta 2021. godine sudarila iznad Južne Koreje jer su piloti snimali fotografije i video zapise.

Prema podacima BBC-ja, incident se dogodio dok je avion obavljao let u gradu Tegu, u Južnoj Koreji, saopštila je Komisija za kontrolu i inspekciju Seula.

Piloti su preživeli bez povreda, ali je pad oštetio avion, što je vojsku koštalo 880 miliona vona (596.000 dolara) za popravke.

Jednom od pilota, koji je u međuvremenu otpušten, naređeno je da plati kaznu od 88 miliona vona.

Do incidenta je došlo zato što je pilot želeo da napravi fotografije kako bi obeležio svoj poslednji let sa svojom vojnom jedinicom.

Fotografisanje važnih letova bila je „rasprostranjena praksa među pilotima u to vreme“, naveo je revizorski odbor u izveštaju objavljenom u sredu.

Prema izveštaju, pilot je izjavio da namerava da objavi video na brifingu pre leta.

Kada su se vratili u bazu, pilot je počeo da fotografiše svojim ličnim mobilnim telefonom.

Pilot prvog aviona je zamolio drugog pilota u svom avionu da snimi prateći avion.

Pilot pratećeg aviona je potom naglo podigao svoj avion na veću visinu i okrenuo ga naopačke kako bi bolje snimio scenu. Ovim manevrom su se dva aviona veoma približila jedan drugom.

Da bi izbegao sudar, prvi avion je pokušao brzo da se spusti.

Međutim, dva aviona F-15K su se na kraju sudarila, što je oštetilo levo krilo prvog aviona i stabilizator repa drugog.

Južnokorejsko ratno vazduhoplovstvo suspendovalo je pilota aviona koji je pratio prvi avion. On je u međuvremenu napustio vojsku da bi radio za komercijalnu avio-kompaniju.

Pilot ovog aviona je priznao da je njegov iznenadni manevar doveo do sudara, ali je tvrdio da je pilot prvog aviona „pristao“ na manevar, jer je bio svestan da se snima video.

Odbor za reviziju je na kraju presudio da pilot pratećeg aviona treba da plati samo jednu desetinu iznosa koji je zahtevalo Ratno vazduhoplovstvo.

Rekao je da bi Ratno vazduhoplovstvo trebalo da preuzme deo krivice, jer nije pravilno regulisalo ličnu upotrebu kamera od strane pilota.

Komitet je takođe uzeo u obzir činjenicu da je pilot pratećeg aviona imao dobar dosije pre incidenta i da je uspeo da spreči dalju štetu tako što je odmah bezbedno usmerio svoj avion u bazu.