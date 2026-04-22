Organizacija Amnesti internešenel (AI) kritikovala je danas odluku šefova diplomatija Evropske unije (EU) da ne pokrenu glasanje o suspenziji Sporazuma o partnerstvu EU i Izraela, niti da usvoje konkretne mere na sastanku Saveta za spoljne poslove u Luksemburgu, ocenjujući da takav ishod pokazuje "sramno potcenjivanje života civila" i "sramno poglavlje u istoriji EU".

Kako je saopšteno, AI smatra da odluka odražava "ozbiljan propust EU", posebno u kontekstu situacije na okupiranim palestinskim teritorijama i u Libanu, prenela je Al Džazira.

Direktorka za istraživanja i kampanje u Amnesti internešenelu Erika Gvarara Rosas ocenila je da je odluka da se sporazum zadrži "moralni neuspeh" i izraz "potpunog ignorisanja" civilnih žrtava.

Ona je navela da su milion građana u Evropi, više od 75 nevladinih organizacija i oko 400 bivših diplomata, zajedno sa stručnjacima Ujedinjenih nacija, kao i Belgija, Irska, Slovenija i Španija, tražili hitnu suspenziju sporazuma, ali da su ti pozivi ponovo odbačeni, uz, kako je rekla, ključnu ulogu Nemačke i Italije u blokiranju odluke.

Prema njenim rečima, ovakav stav biće upamćen kao "sramno poglavlje" u istoriji Evropske unije.

Amnesti internešenel navodi da je EU još pre oko godinu dana utvrdila da izraelske akcije prema Palestincima predstavljaju kršenje odredaba o ljudskim pravima iz sporazuma, ali da su, uprkos tome, "crvene linije EU nastavile da se prelaze"

Organizacija ocenjuje da to što međunarodna zajednica, uključujući EU, "dugo godina ne kažnjava", doprinosi nastavku kršenja međunarodnog humanitarnog prava, navodeći optužbe za "genocid u Gazi", "nezakonitu okupaciju" palestinskih teritorija i sistem aparthejda.

Organizacija je pozvala Evropsku uniju da ne koristi "krhka primirja" kao izgovor za nepreduzimanje mera i da pojedinačne države članice samostalno suspenduju saradnju sa Izraelom u oblastima koje bi mogle doprineti kršenju međunarodnog prava.

Takođe je zatraženo uvođenje zabrane trgovine sa izraelskim naseljima na okupiranim teritorijama, uz podršku više država članica EU, uključujući Belgiju, Irsku, Holandiju, Sloveniju i Španiju, kao i nedavno pridruživanje Francuske i Švedske ovom stavu.

Sporazum o partnerstvu EU i Izraela omogućava Izraelu pristup evropskom tržištu i programima saradnje, a njegovo dalje važenje uslovljeno je poštovanjem ljudskih prava i demokratskih principa, što je i osnov na koji se pozivaju zemlje koje traže njegovu suspenziju.