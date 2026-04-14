Na uznemirujućem snimku objavljenom na društvenoj mreži Iks vidi se kako đaci sa rančevima panično beže iz škole, a potom se vidi i vozilo Hitne pomoći i specijalci kako jure na lice mesta.

Turski Si-En-En piše da su neki od povređenih učenika iskakali kroz prozor kako bi pobegli od oružanog napada.

Kako je preneo "Dejli mejl", bivši učenik se najpre zabarikadirao u školi, a nakon neuspešnih pregovora je izvršio samoubistvo.

Prema rečima svedoka, napadač je ušao u dvorište srednje škole sa sačmarom i otvorio vatru.

- Prvo je zapucao u dvorištu, a zatim je pucao direktno na školu - kazao je on za "Turki tudej".

Drugi očevidac je rekao da je video mladog momka sa dugom cevi pre neko što je krenuo haos.

- Izvukao je oružje i počeo da puca. Pucao je na sve koji su mu se našli na putu - dodao je on.

Đaci i nastavnici su hitno evakuisani, a ispred škole je veliki broj pripadnika specijalnih jedinica. Ranjeni učenici su prevezeni u bolnice.

Motiv pucnjave zasad nije poznat. "Dejli mejl" piše da su pucnjave u školama u Turskoj veoma reke.

Prema prvim izveštajima, u napadu je povređeno 10 učenika, četiri nastavnika, jedan policajac i jedan radnik u kantini, a povređeni su prevezeni u državnu bolnicu Siverek, prenosi turski CNN.

Počinilac, koji je napad izvršio sačmaricom, nakon incidenta je izvršio samoubistvo istim oružjem.

Utvrđeno je da je napadač (19) bio bivši učenik škole, koju je pohađao samo do devetog razreda, a zatim se upisao u otvoreni srednjoškolski program, prenosi "Hurijet".

Bezbednosne snage su evakuisale većinu učenika iz škole.

Pokrenuta je istraga.

