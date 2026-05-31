Prvi će novac dobiti penzioneri koji pripadaju kategoriji samostalnih delatnosti. Njima će majske penzije biti isplaćene 2. juna.

Nekoliko dana kasnije, 5. juna, isplata će početi za korisnike iz kategorija poljoprivredni i vojni penzioneri.

Najduže će čekati penzioneri iz kategorije zaposleni, kao i korisnici iz republika bivše SFRJ. Njima će penzije za maj biti isplaćene 10. juna, čime će ovogodišnji ciklus isplate za taj mesec biti završen.

Kolika je prosečna penzija u Srbiji?

Prema poslednjim dostupnim podacima, prosečna penzija isplaćena za april 2026. godine iznosila je 56.848 dinara.

Penzioneri tako i ovog meseca mogu da računaju na redovnu isplatu prema utvrđenom kalendaru, dok će tačni datumi zavisiti od kategorije kojoj pripadaju.

Povećanje penzija za oko 70.000 korisnika

Nakon najavljenih povećanja penzija, posebnu pažnju privlače prognoze za korisnike vojnih penzija, čija su primanja tradicionalno veća od prosečnih starosnih penzija zbog specifičnosti službe i ostvarenog staža.

Prema dostupnim projekcijama, prosečna vojna penzija mogla bi do kraja 2026. godine da dostigne oko 105.000 dinara. Ovaj rast bio bi posledica redovnih usklađivanja i povećanja penzija koja su planirana u narednom periodu.

