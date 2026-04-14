Đorđević ističe da je, pored histeričnog navijanja opozicije za Petra Mađara koji je pobedio na izborima u Mađarskoj, simpatično i Milićevo sastavljanje Vlade koje je sinoć objavljeno na mrežama.

„Dosetljivi Milić je u svojim nastupima za socijalne mreže otišao korak dalje... Sinoć mu je na pamet pala ideja da sastavlja Vladu. A ne zna se šta je interesantnije, da li to što upravo to zamišlja ili ljudi koji su „imenovani“ na pozicije ministara“, kaže Đorđević.

On dodaje da je opšte poznato da odbornik Milić ne zna ni najosnovnije stvari vezane za funkcionisanje grada, ali se usuđuje da formira „Vladu“.

„Zanimljivo je da među ministrima nema nijedna jedina žena, a nema ni Predraga Cvetkovića, dekana Pravnog fakulteta koji je iz redova njegove stranke, a jeste na veoma odgovornoj funkciji. Možda je opet pukla tikva“, uz osmeh kaže Đorđević, koji misli na brojna raskinuta kumstva i prijateljstva odbornika Milića.

U tom njegovom svetu čak mu nije jasno ni šta njegova opština, u koju se tako revnosno kune, treba da radi, pa su svi u rukovodstvu opštine iznenađeni radovima na parkovskom stepeništu i ispred same opštine gde se trenutno uređuje park, kaže Đorđević.

On dodaje da to što nema vidljivih rezultata ni posle godinu i po, i to Miliću nije jasno ali mu je kristalno jasno da prepišu sve davno osmišljene programe pređašnjeg rukovodstva i da sebi paušale podignu.

„Zanimljivo je da Milić iz Niša pikira fotelju u Beogradu, pa se zaklinje da će da napravi red, a u Nišu nek bude šta god, pa i javno predlaže poskupljenje vrtića... Ako tako ne bude, svakog će ugristi za nos“, završava Đorđević.

