Velika Britanija i Norveška predvodile su višenedeljnu vojnu operaciju odvraćanja ruskih podmornica osumnjičenih za "zlonamernu aktivnost" u Severnom Atlantiku, saopštila je britanska vojska.

Britanski ministar odbrane Džon Hili rekao je na konferenciji za novinare da su fregata, avioni i stotine pripadnika vojske pratili rusku jurišnu podmornicu i dve špijunske podmornice u blizini podvodne infrastrukture severno od Velike Britanije, preneo je AP.

Prema njegovim rečima, ruski brodovi su se povukli nakon operacije koja je trajala više od mesec dana.

Hili je poručio Moskvi da London prati aktivnosti u blizini podvodnih kablova i gasovoda i upozorio je da svaki pokušaj njihovog oštećenja neće biti tolerisan i da bi imao ozbiljne posledice.

Britanski zvaničnici su naveli da žele da zadrže fokus međunarodne zajednice na Rusiji, iako je pažnja sveta trenutno usmerena na sukob na Bliskom istoku.

Takođe su istakli povezanost tog sukoba sa ratom u Ukrajini, navodeći da Rusija snabdeva Iran delovima za dronove i drugom podrškom.

Hili je rekao da bi ruski predsednik Vladimir Putin želeo da pažnju Zapada skrene na Bliski istok, ali je naglasio da Rusija ostaje glavna pretnja Velikoj Britaniji i njenim saveznicima.

Krajem marta London je saopštio i da je britanska vojska spremna da zapleni brodove za koje se sumnja da su deo ruske "flote u senci" koja prevozi naftu kršeći međunarodne sankcije uvedene zbog rata protiv Ukrajine.

Hili je rekao da je Velika Britanija spremna da preduzme akciju protiv takvih brodova.