Već danima Evropa je podeljena između veoma toplog vremena na zapadu i hladnog na istoku.

Iznad Atlantika, ispred obale Portugalije nalazi se veoma snažan ciklon, koji Portugaliji i zapadu Španije donosi svežije veme i veoma snažne pljuskove i oluje sa grmljavinom, uz snažne vetrove i veoma visoke talase.

Oblaci i jake oluje sa obilnim padavinama u sklopu ciklona zahvatile su i Maroko.

Ovaj snažan ciklon u sklopu snažnog jugozapadnog strujanja doneo je pravo letnje vreme zapadu Evrope.

Temperature od severa Španije do Francuske prelaze 30 stepeni.

Na severozapadnoj obali Španije i jugozapadnoj atlantskoj obali Francuske temperature su dostigle neverovatnih 31°C, što su retke vrednosti i usred leta u ovim delovima.

Tropska vazdušna masa sa temperaturama do 28 stepeni stigla je sve do severa Francuske i Bretanje, a i do juga Engleske gde temperature prelaze 25 stepeni.

London i Pariz beleže letnje tempetrature od 25 stepeni, što je neverovatno za ovo doba godine.

Veoma topla vazdušna masa stigla je i do Alpa, uz temperature iznad 20 stepeni.

Istovremeno, snažan ciklon sa istoka Evrope donosi Rusiji, baltičkim zeljama i delovima centralne Evrope kišu, sneg i veoma hladno vreme, ujutro i mraz, uz tempetature i ispod -5 stepeni, dok su tokom dana jedva u plusu.

Veoma hladna vazdušna masa stigla je do Poljske, a u Moskvi je vejao i sneg.

Srbija se trenutno nalazi između veoma hladne vazdušne mase sa istoka i tople sa zapada Evrope. U ponedeljak je maksimalna temperatura dostigla letnjih 26 stepeni, a onda je usledio pad temperatura.

Danas je usledio prodor još hladnije vazdušne mase, pa će temperature biti 10 do 14 stepeni, a narednih dana ujutro se očekuje i mraz. Lepa vest je da će u nedelju u Srbiji i regionu biti sunčano i toplo, uz prave prolećne temperature i vrednosti oko 20 stepeni.