Lasta je vekovima važila za pticu sreće, porodične sloge i blagostanja. Naši stari verovali su da ova mala ptica nikada slučajno ne bira mesto gde će saviti gnezdo i da njen dolazak može da nagovesti šta čeka ukućane.

Iako su gotovo sva verovanja o lastama pozitivna, postoje i neka koja su naši preci doživljavali kao upozorenje.

Kada lasta donosi sreću?

Ako lasta savije gnezdo ispod krova vaše kuće, prema narodnom verovanju, to je jedan od najboljih znakova. Veruje se da takav dom čuvaju mir, blagostanje i porodična sreća, pa nije slučajno nastala izreka da sreća stanuje tamo gde se lasta nastani.

Dobrim znakom smatra se i kada lasta često leti iznad dvorišta ili sleće u njegovoj blizini. Nekada se verovalo da to najavljuje lepe vesti, drage goste ili pozitivne promene u porodici.

Posebno zanimljivo verovanje vezano je za lastu koja uleti u kuću. Ako sama pronađe izlaz i mirno odleti, smatra se da ukućane očekuju dobre vesti ili ispunjenje neke velike želje.

Naši preci su pažljivo posmatrali i njihov povratak u proleće. Ako bi se laste pojavile ranije nego obično, verovalo se da će leto biti toplo, a godina rodna.

Koji znak upozorava na nevolju?

Iako se lasta gotovo uvek smatra glasnikom sreće, jedno njeno ponašanje izazivalo je zabrinutost.

Ako bi ptice iznenada napustile gnezdo bez vidljivog razloga, narod je to tumačio kao upozorenje na nevreme, požar ili neku drugu nesreću. Međutim, ornitolozi objašnjavaju da laste najčešće napuštaju gnezdo zbog promena vremena, pojave predatora ili drugih prirodnih razloga.

Naši stari su verovali i da je rušenje lastinog gnezda ili povređivanje ove ptice veliki greh koji može doneti nesreću, svađe u porodici i gubitak blagostanja.

Postojalo je i verovanje da lasta koja dugo kruži oko kuće i ponaša se uznemireno može da nagovesti neprijatne vesti. Ipak, stručnjaci ističu da takvo ponašanje najčešće znači da ptica štiti mladunce ili reaguje na promenu vremena.

Zašto je lasta toliko cenjena?

U narodnoj tradiciji lasta simbolizuje mir, ljubav, novi početak i porodičnu sreću. Zbog toga je ljudi nikada nisu terali sa kuće, a njeno gnezdo smatrali su pravim blagoslovom.

Iako za ova verovanja ne postoje naučni dokazi, ona su i danas deo narodnog predanja i mnogi ih rado prepričavaju kao deo običaja koji se prenose s kolena na koleno.