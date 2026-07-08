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Ako lasta napravi gnezdo na vašoj kući, kažu da vas čeka velika sreća: Ali ako iznenada uradi jednu stvar, to nije dobar znak
Dobrim znakom smatra se i kada lasta često leti iznad dvorišta ili sleće u njegovoj blizini
Preko ovoga nema šanse da mu pređe: Devojka otišla sa dečkom na prvo zajedničko putovanje, ali zbog jedne stvari joj se sve zgadiloPrethodna vest
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