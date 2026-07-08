Poslednjih dana društvene mreže preplavili su snimci zmija koje se pojavljuju tamo gde ih gotovo niko nije očekivao – ispred ulaza u zgrade, u garažama, dvorištima, parkovima, pa čak i usred naselja. Građani su uznemireni, a stručnjaci objašnjavaju da za ovu pojavu postoji sasvim logično objašnjenje.

Jedan od snimaka koji je izazvao najveću pažnju nastao je u Kragujevcu, gde je zmija snimljena tik uz ulaz u stambenu zgradu. Stanari kažu da ovo nije usamljen slučaj i da se gmizavci poslednjih dana sve češće pojavljuju u njihovom kraju.

Slične prijave stižu i iz Niša, Novog Sada, Valjeva, Zaječara, ali i Beograda, gde su zmije viđene pored puteva, u parkovima, dvorištima i u blizini stambenih zgrada.

Zašto ih sada ima toliko?

Prema rečima stručnjaka, visoke temperature menjaju ponašanje zmija. Kako nemaju sposobnost da same regulišu telesnu temperaturu, one se ujutru sunčaju, a kada sunce postane prejako, traže hladovinu.

To su često podrumi, garaže, prostor ispod kamenja, šiblje ili druga zaklonjena mesta u blizini ljudi. Predveče ponovo izlaze, pa su tada susreti sa njima najčešći.

Stručnjak za zmije Vladica Stanković objašnjava da promenljivo vreme, smena velikih vrućina i kiše dodatno podstiču njihovo kretanje, zbog čega ih ovih dana viđamo češće nego inače, piše Telegraf.rs.

Šta uraditi ako je vidite?

Koliko god prizor bio neprijatan, stručnjaci upozoravaju da zmije uglavnom ne napadaju ljude prve i da ih ne treba pokušavati hvatati ili ubijati.

Najbezbednije je da se mirno udaljite, bez naglih pokreta, i pozovete nadležne službe koje su obučene za ovakve intervencije.

Da biste smanjili mogućnost da se zmije zadržavaju u blizini kuće ili zgrade, preporučuje se redovno košenje trave, uklanjanje šiblja, otpada i svega što može da posluži kao skrovište.

Dok traje talas velikih vrućina, stručnjaci očekuju da će ovakvih susreta biti više nego prethodnih godina, naročito u naseljima koja se graniče sa parkovima, livadama i zapuštenim površinama.