Odjeci istorijskog skupa u Beogradu s više od 200.000 učesnika! Vučić poslao 6 ključnih poruka!



Još nekoliko nedelja ću biti predsednik, onda podnosim ostavku

Moramo da sačuvamo vojnu neutralnost i da samostalno donosimo odluke

Predlažem da se naša lista za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija

U narednom periodu pomilovaću one koji su iz neznanja počinili krivična dela

Veliko povećanje penzija i pre januara, u ponedeljak novi plan

Uvek smo spremni za razgovor, ali nikada o tome kome pripada Kosovo i Metohija

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Videlo se na Vidovdan! Vojska Srbije ima supermoćna oružja i sisteme

Održano uspešno gađanje na Pasuljanskim livadama

Služenje vojnog roka počinje u martu sledeće godine

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TOPLOTNI UDAR Još dva dana pakla!

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Opasni akcident! U Guči došlo do curenja amonijaka u jednoj hladnjači

Nije moglo da se diše, niti oči da se drže otvorene!

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Teška saobraćajka kod Bačke Topole! Sa mora um jarak!

Autobus izleteo sa puta, 12 putnika završilo u bolnici. Vraćali se sa Hvara

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Otkriven 60-godišnji predator! Manijak napadao devojčice u plićaku na Adi



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Putin pritiska Lukašenka da se uključi u rat

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Glumac Milan Vasić: Sin je prve korake napravio na Kosovu i Metohiji