Odjeci istorijskog skupa u Beogradu s više od 200.000 učesnika! Vučić poslao 6 ključnih poruka!
Još nekoliko nedelja ću biti predsednik, onda podnosim ostavku
Moramo da sačuvamo vojnu neutralnost i da samostalno donosimo odluke
Predlažem da se naša lista za predstojeće izbore zove Ujedinjena Srbija
U narednom periodu pomilovaću one koji su iz neznanja počinili krivična dela
Veliko povećanje penzija i pre januara, u ponedeljak novi plan
Uvek smo spremni za razgovor, ali nikada o tome kome pripada Kosovo i Metohija
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Videlo se na Vidovdan! Vojska Srbije ima supermoćna oružja i sisteme
Održano uspešno gađanje na Pasuljanskim livadama
Služenje vojnog roka počinje u martu sledeće godine
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TOPLOTNI UDAR Još dva dana pakla!
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Opasni akcident! U Guči došlo do curenja amonijaka u jednoj hladnjači
Nije moglo da se diše, niti oči da se drže otvorene!
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Teška saobraćajka kod Bačke Topole! Sa mora um jarak!
Autobus izleteo sa puta, 12 putnika završilo u bolnici. Vraćali se sa Hvara
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Otkriven 60-godišnji predator! Manijak napadao devojčice u plićaku na Adi
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Putin pritiska Lukašenka da se uključi u rat
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Glumac Milan Vasić: Sin je prve korake napravio na Kosovu i Metohiji
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