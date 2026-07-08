Otkako je pre dvadesetak godina osvojio svet ulogom vanbračnog sina Sonija Korleonea, Vinsenta Mansinija, u "Kumu 3", popularnost holivudskog glumca kubanskog porekla, Endija Garsije, ne jenjava. Hvale ga i filmski kritičari i obožavaoci, posebno žene koje su i dalje očarane njegovim neprolaznim šarmom i imidžom zavodnika koji ga prati tokom cele karijere.

Andres Arturo Garsija Menendez, kako je njegovo pravo ime, rođen je kao sijamski blizanac, sa parazitskim bratom blizancem na njegovom levom ramenu koji je kasnije hirurški uklonjen.

Imao je pet godina kada je, posle krize u Zalivu svinja, tokom američke invazije na njegovu domovinu, sa porodicom došao u Ameriku. Garsijini roditelji su se u Americi dobro snašli i stekli pravo bogatstvo. To je Endiju omogućilo školovanje na Floridi gde je upisao Nacionalni fakultet dramskih umetnosti i igrao u pozorištu sve do 1978. godine kada se preselio u Holivud.

U grad filma dolašao je sa ambicijom da postane zvezda ali kao i mnogi karijeru je započeo "nošenjem poslužavnika" u restoranu. Iako je radio kao konobar to ga nije sprečavalo da redovno učestvuje na audicijama za filmske uloge.

Prve uloge ostvario je u niskobudžetnim filmovima, ali to je bio samo uvod u veće uspehe ovog glumca koji je postao poznat u drugoj polovini 1980-ih godina. Prvi veći uspeh ostvario je 1987. godine sa filmom "Nedodirljivi" sa Kevinom Kostnerom, a filmovi "Krvavi novac", "Kum 3", "Stani i isporuči", "Ponovo mrtav", "Kec iz rukava", učinili su ga glumcem akcionih trilera prepoznatljivog "mračnog" pogleda. Za ulogu u ostvarenju "Kum 3" u kojem tumači lik Vinsenta Mansinija, vanbračnog sina Sonija Korleonea, 1990. godine nominovan je za Oskara za najbolju sporednu ulogu i Zlatni globus za najbolju mušku sporednu ulogu.

"Neki od najvećih režisera sa kojima sam do sada radio među kojima je i Frensis Ford Kopola veruju svojim glumcima i imaju u njih neograničeno poverenje. Iako imaju sopstvenu viziju, dozvoljavaju da se stvari same razvijaju", izjavio je Garsija

Blistavi glumački put od filmova "Nedodirljivi", "Kum", "Kad čovek voli ženu" sa Meg Rajan, "Noć pada na Menhetn", "Nestanak Garsije Lorke", preko "Modiljanija", nastavio je se i filmom "Egzodus Čarlija Rajta" reditelja Elisa Frejzera.

"Kada sam pročitao scenario za taj film odmah sam se zamislio kao Garsa, jer to je uloga potpuno drugačija od onih koje sam do sada igrao: sa potpuno sedom bradom, od glave do pete u belom, putujem Meksikom. Odmah sam poželeo da bolje upoznam tog čoveka. Smatrao sam da ulogu Čarlija Rajta treba da dobije glumac koji će me naterati da odgledam film. Rekao sam da me pozovu kada pronađu takvog glumca. Čim je Elis pomenuo Ejdena Kvina u ulozi Čarlija Rajta, prihvatio sam da budem Garsa", kaže velika holivudska zvezda.

U novije vreme glumio je u filmovima režisera Stivena Soderberga, "Igraj svoju igru" , u bukvalnom prevodu - "Oušanovih jedanaest" i u svim njegovim nastavcima sa Džulijom Roberts , Bredom Pitom, Metom Dejmonom i Džordžom Klunijem.

Kada je postao zvezda u Holivudu, odlučio je da osnuje producentsku kuću, pomoću koje je realizovao nekoliko filmova koji su bili u vezi sa njegovim poreklom. Jedna od najvažnijih uloga u serijalu tajvih filomova bila je i glavna uloga u filmu "Nestanak Garsija Lorke", priča o novinaru koji pokušava da istraži misteriozni nestanak čuvenog pesnika koji je nestao ubrzo nakon izbijanja španskog građanskog rata 30-ih godina.

Oprobao se i realizujući film "Čačao", za koji je snimio i muzički album koji je bio nominovan za nagradu Gremi. Pre par godina je sa Renijem Harlinom završio film "Pet dana u avgustu", a 2009. sa Piterom O’Tulom i drugim sjajnim glumcima film "Kristijada".

Od 1981. godine u braku je sa svojom zemljakinjom Marijom Viktorijom sa kojom ima i četvoro dece.

Ocenio je da će tehnologija omogućiti svrgavanje komunističkog režima njegove rodne zemlje, Kube.

"Internet, kamere i video snimci su ključni za donošenje promena Kubi, zato što mogu da ublaže izolaciju onih koji žive na tom ostrvu", rekao je Garsija.

Učestvovao je i na godišnjoj studentskoj konferenciji u Majamiju koja promoviše razmenu između mladih iz SAD i Kube.

Želja mu je da ostvari svoj veliki san i snimi film o Hemingveju za koji je napisao i scenario.

"Ja bih ga i režirao, a glavnu ulogu poverio bih Entoniju Hopkinsu dok bih ja igrao njegovog meksičkog kolegu Karlosa Fuentesa. Kada vas neka uloga privuče, polako skidate sloj po sloj kako biste otkrili njene mane, ali i upoznali bol koju taj lik nosi u sebi. Važno mi je da učestvovujem u stvaranju nečega što me čini veoma ponosnim. Kako će to svet videti, u bioskopskoj dvorani, kod kuće, ili preko kablovske televizije, nije važno. Bitno je da se taj film gleda. A to što je neki film zaradio mnogo novca od prodaje karata na bioskopskim blagajnama, ne znači da je dobar", ističe čuveni glumac.