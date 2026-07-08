Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp branio je danas svoju politiku prema ratu sa Iranom i ponovio tvrdnju da je on glavna meta Teherana, ali da radi ono što je ispravno za SAD, ali i za ceo svet.

"Imali su vođe, više ih nema... Sada imaju nove vođe. Možda ni njih uskoro neće biti, rekao je Tramp novinarima nakon završetka samita NATO-a u Ankari, prenosi Skaj njuz.

On je dodao da možda ni njega neće biti, jer je on njihova meta broj jedan.

"Hajde da završimo posao"

"Ja sam njihova glavna meta zato što su oni ološ. Tako se ponašaju i tako rade već 47 godina. Ali ja radim ono što je ispravno za svoju zemlju" rekao je Tramp i dodao da smatra da radi ono što je ispravno i "za ceo svet".

Tramp je ponovio tvrdnje da su američki napadi bili uspešni i da je iranski nuklearni materijal i dalje zakopan pod zemljom, ističući da je njegova administracija postigla "ogroman uspeh" u sukobu sa Iranom.

On je rekao da se ne protivi dogovoru sa Iranom, ali da više nije siguran da želi da ga postigne.

"Mislim da su racionalniji nego što ljudi misle, ali na osnovu njihovih postupaka u poslednjih nedelju ili dve, ne služe interesima svog naroda. Upoznao sam ih i više nisam siguran da želim da postignem dogovor sa njima. Hajde da završimo posao", rekao je Tramp.

Na pitanje da li postoji opasnost od ponovnog izbijanja sukoba punih razmera, Tramp je odgovorio da ne veruje da će do toga doći.

"Mislim da se to neće ponovo dogoditi. Ako oni napadnu, mi ćemo odgovoriti 10 puta jače, rekao je američki predsednik i istakao da Sjedinjene Američke Države "govore jezikom koji Iran razume".

(Tanjug)