Vučić saopštio nove dobre vesti za građane: Pomoć stiže pre kraja leta

Daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije s isplatama, dakle početkom septembra s isplatama za penzionere, socijalno ugrožene, borce i one koji primaju dečji dodatak, poručio je predsednik Srbije

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