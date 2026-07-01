Vučić saopštio nove dobre vesti za građane: Pomoć stiže pre kraja leta
Daćemo sve od sebe da idemo mesec dana ranije s isplatama, dakle početkom septembra s isplatama za penzionere, socijalno ugrožene, borce i one koji primaju dečji dodatak, poručio je predsednik Srbije
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