Četvrtak donosi priliku da jasnije sagledate ljude, situacije i sopstvene odluke. Neće se sve odvijati onom brzinom kojom biste želeli, ali će mnoge stvari konačno doći na svoje mesto. Danas više verujte delima nego obećanjima – tako ćete izbeći razočaranja i doneti bolje odluke.

Ovan

Danas će vam biti potrebno malo više strpljenja nego inače, ali će se trud isplatiti. Ne pokušavajte da ubrzate ono što već ide dobrim putem.

Savet: Dajte stvarima vremena da sazru.

Bik

Povoljan dan za novac, kupovinu i sređivanje kuće. Razumno planiranje doneće vam više koristi nego impulsivne odluke.

Savet: Pre kupovine uporedite bar dve opcije.

Blizanci

Neko će vas prijatno iznenaditi podrškom ili pomoći baš kada vam bude najpotrebnija. Slobodno podelite svoje planove sa ljudima kojima verujete.

Savet: Ne čuvajte dobre ideje samo za sebe.

Rak

Vreme je da se oslobodite nečega što vam već dugo oduzima energiju. Kada zatvorite jedna vrata, otvoriće se nova prilika.

Savet: Ne vraćajte se na ono što više ne možete da promenite.

Lav

Vaša pozitivna energija danas će privlačiti ljude. Više ćete postići iskrenošću nego dokazivanjem da ste u pravu.

Savet: Inspirišite druge, ne ubeđujte ih.

Devica

Odličan dan za male promene koje će kasnije doneti velike rezultate. Počnite od sitnica koje vas već dugo nerviraju.

Savet: Promenite jednu naviku koja vam ne prija.

Vaga

Ne odlažite razgovor koji već dugo planirate. Iskrenost danas može rešiti više problema nego što mislite.

Savet: Ne čekajte savršen trenutak.

Škorpija

Informacije koje danas dobijete pomoći će vam da donesete važnu odluku. Ipak, prvo proverite činjenice.

Savet: Verujte proverljivim informacijama, a ne glasinama.

Strelac

Pred vama je dan pun zanimljivih susreta i novih poznanstava. Kratak razgovor mogao bi kasnije da vam donese veliku korist.

Savet: Budite otvoreni za nove ljude.

Jarac

Vaš trud konačno počinje da daje rezultate. Nemojte potcenjivati ono što ste već postigli.

Savet: Odajte sebi priznanje za svaki uspeh.

Vodolija

Pokušajte da problem sagledate iz drugog ugla. Najjednostavnije rešenje danas će se pokazati kao najbolje.

Savet: Zapitajte se da li postoji lakši način.

Ribe

Dan donosi lepe trenutke, ali samo ako ne dozvolite da vas opterete tuđa očekivanja. Sačuvajte svoj mir.

Savet: Odvojte makar pola sata samo za sebe.