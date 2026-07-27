To jasno govori o tome koliko opozicionare zanima tema i šta premijer Srbije Đuro Macut ima da kaže i odgovori, iako su oni bili ti koji su raspavu o poverenju Vladi tražili.

O tome da veći deo poslanika opozicije nije prisutan na sednici oglasio se i poslanik SNS Milenko Jovanov.

-U sali je 15 (slovima: petnaest) poslanika opozicije. 62 poslanika je zahtevalo sednicu. Od toga je 42 došlo na početak sednice (6 poslanika koji nisu potpisali zahtev za sednicu su ubacili kartice). I sad će ti isti na izborima da traže poverenje da im se da mandat! Zašto bi?! - objavio je Jovanov na Iksu.

Kako smo već pisali, u trenutku kada je Aleksić ušao u treći sat govora u sali od 97 poslanika opozicije ostalo samo njih 22. Na srpskoj političkoj sceni zato je lansirana i nova kletva: "Da Bog da slušao Mikija tri sata".

Dok je trajao njegov govor, na mrežama su zbijali šale s njim, o čemu možete čitati OVDE.