Dok političke razlike između vlasti i opozicije u Crnoj Gori često deluju nepremostivo, poslednji dogovor o nastavku reformi ponovo je otvorio pitanje koliko domaće institucije mogu samostalno da rešavaju najvažnija državna pitanja. Kako piše Borba, gotovo da ne postoji ozbiljna politička kriza koja nije okončana tek nakon uključivanja međunarodnog faktora.

Povod za takve ocene bio je dogovor vlasti i opozicije postignut posle posredovanja ambasadora Evropske unije u Podgorici, Johana Satlera. Nakon njegove medijacije, politički akteri usaglasili su nastavak procedure za izmene Ustava, izbor članova Sudskog saveta i nosilaca najvažnijih pravosudnih funkcija, kao i mogućnost izmena spornih zakona koji se odnose na ANB i MUP.

Borba navodi da je upravo zbog ovakvih situacija među građanima odavno zaživela dosetka „Satler naš nasušni“, aludirajući na činjenicu da domaći politički dijalog često počinje tek kada u njega bude uključen međunarodni posrednik.

Prema oceni ovog portala, paradoks je utoliko veći jer gotovo sve parlamentarne partije javno ističu da je članstvo u Evropskoj uniji njihov strateški cilj, ali se ključni politički dogovori postižu tek nakon pritiska ili posredovanja iz Brisela.

Kako piše Borba, dodatni motiv za postizanje kompromisa predstavljaju i predstojeći državni i lokalni izbori, budući da nijedna politička opcija ne želi da bude označena kao odgovorna za eventualno usporavanje evropskih integracija.

Portal zaključuje da bi Crna Gora, pre nego što postane članica Evropske unije, trebalo da pokaže da najvažnija državna pitanja može da rešava kroz sopstvene institucije i politički dijalog, bez potrebe da međunarodni zvaničnici preuzimaju ulogu posrednika.

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