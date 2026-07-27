Odbornik Slobodne Crne Gore u Skupštini opštine Nikšić, Marko Jancer, saopštio je da će podržati inicijativu kojom se traži stavljanje van snage odluke o priznanju tzv. države Kosovo na teritoriji te opštine.

„Kao odbornik Slobodne Crne Gore u Skupštini opštine Nikšić ističem da ću sa ponosom glasati za inicijativu kojom se traži stavljanje van snage odluke o priznanju takozvane države Kosovo, makar na teritoriji naše opštine. Za mene i Slobodnu Crnu Goru koju predstavljam Kosovo i Metohija su neotuđivi deo Srbije i ne postoji politički pritisak koji tu istorijsku i državotvornu činjenicu može promeniti“, poručio je Jancer.

On je pozdravio činjenicu da se, kako je naveo, ovakve teme ponovo otvaraju u crnogorskom javnom prostoru, ocenjujući da su nacionalna pitanja predugo bila potiskivana.

„Vreme je da se u institucijama sistema, od lokalnih parlamenata do Skupštine Crne Gore, otvoreno razgovara o odlukama koje su donošene suprotno raspoloženju velikog dela građana. Uveren sam da će vrlo brzo i državni parlament morati da otvori pitanje preispitivanja priznanja takozvane države Kosovo“, istakao je Jancer.

Prema njegovim rečima, Nikšić je oduvek bio grad koji je ostajao veran svojim korenima, istoriji i narodu, zbog čega je, kako kaže, obaveza lokalnih predstavnika da ne pristaju na političke odluke koje su udaljile Crnu Goru od osećaja većine građana.

„Za nas ovo nije pitanje dnevne politike, već pitanje časti, identiteta i doslednosti. Zato ću ovu inicijativu podržati mirne savesti i uzdignute glave, verujući da je došlo vreme da se i u Crnoj Gori ponovo čuje glas onih koji ne odustaju od svojih nacionalnih i istorijskih uverenja“, zaključio je Jancer.

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