Miroslav Aleksić, jedan od opozicionara koji ne podržava blokadere, ali i koji se razišao sa Draganom Đilasom, uspeo je da dosadi i svojim saborcima iz Skupštine Srbije.

Aleksić je, kako javljaju naši izveštači iz parlamenta, ušao u treći sat govora, pa je u sali od 97 poslanika opozicije ostalo samo njih 22.

Na srpskoj političkoj sceni zato je lansirana i nova kletva: "Da Bog da slušao Mikija tri sata".

I tako, dok on "tupi" već treći sat, na mrežama zbijaju šale sa njim.

Blokaderski novinari skroz su ga odjavili.

Zezaju se i kako je Aleksić mogao da se podseti prošlosti i Murata...

Savetuju mu da ipak nije pametno da toliko dugo priča..

"Ubijaju" ga u komentarima.

Svaki novi komentar sve više ukopa Aleksića..

Crni Miki...

Podsetimo, opozicija je tražila raspravu o poverenju Vladi, a na početku sednice pojavilo ih se svega 48.