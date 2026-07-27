Ministar finansija Siniša Mali obratio se u Skupštini Srbije i pokazao hobotnicu koruptivnih i lopovskih poslova predsednika Narodnog pokreta Miroslava Aleksića dok je obavljao funkciju predsednika opštine Trstenik.

Ministar Mali je, odgovarajući na četvorosatnu tiradu Miroslava Aleksića, rekao da su građani Srbije imali prilike da čuju dosta dugo, ali i dosta glupo izlaganje.

- Ja ću započeti svoje izlaganje jednom rečenicom kojom ću i završiti svoje izlaganje: Ko o čemu, Miroslav Aleksić o poštenju. Pre toga, samo da vas vratim u vreme kada je Miroslav Aleksić sa Mlađanom Dinkićem, svojim mentorom, harao i vladao ekonomskom politikom Srbije. U to vreme preko pola miliona radnih mesta je izgubljeno, fabrike su bile zakatančene, 2012. godine je stopa rasta BDP bila negativna. Javni dug, da pokažem samo uspeh njihove politike, bio je preko 50 odsto. Sada je 43,7. U isto vreme kurs sa 80 dinara za evro otišao na 120. Pa zamislite samo da opet dođu na vlast, 180 dinara bi bilo za evro, a ne sada kao što imate 117,5 i to stabilno - rekao je on.

Ministar Mali je zapitao Aleksića kolika je prosečna plata bila u Trsteniku tokom njegovog mandata.

- 32.000 dinara. Eto tako je vodio Trstenik. A danas je preko 95.000 dinara, i raste. Ja sam pripremio jednu hobotnicu koruptivnih i lopovskih aktivnosti Miroslava Aleksića, pa ćemo ovih dana imati prilike da pričamo o tome. U centru svega je Miroslav Aleksić, milioni evra su prošli na taj način. O oštećivanju budžeta koje je sproveo sa tastom, zatim zaključenje štetnih ugovora, i tako dalje. Sada ću pričati o njegovim vezama sa firmom Bos petrol i Bos konstrakšn. Zatim prikrivenu kupovinu stana, ovaj što kaže da je običan građanin i poljoprivrednik - rekao je Mali.

Ministar dodaje da je državna revizorska agencija rekla da je preko milion evra direktna šteta za budžet i građane Trstenika.

- Pričaćemo o Fondu za unapređenje resursa građana - oštećen budžet preko 50 miliona dinara, Direkcija za izgradu i planiranje Trstenika, pa ću pričati o vezama sa firmom "Bospetrol" i "Boskkonstrakšn", imamo prikrivenu kupovinu stana 75.000 evra, sa Tehnogradnjom, uknjižio je stan 146 km2 u Trsteniku.

- Zaključivanje štetnih ugovora sa Prvom petoletkom. Onda imate zanimljivu stvar sa njegovim bratom i ugovorom sa Agrokorom, hrvatskom kompanijom, gde nazovi pošten građanin kupuje za šest miliona dinara 85 ari placa i 1670 kvadrata objekata. Kako bre majstore za šest miliona sve to. Imate preduzeće Stratkom, nenamensko trošenje novca, pa isto tako preko preduzeća Promo target. Zatim hobotnica za gasifikaciju opštine Trstenik. Da vidimo majstore šta si ti radio - kaže ministar.

On podseća da je Aleksić postao predsednik opštine 2012. godine, i da je tada počela gasifikacija.

- Najpre je zadužio sve građane, i digao kredit, i onda rešio da gasificira opštinu Trstenik, što nije sporno. Dakle bez završene javne nabavke, to je radilo preduzeće Bos petrol, u vlasništvu njegovog prijatelja Predraga Stevanovića. Dakle, kreće da postavlja te gasne stanice po Trsteniku. A onda mu Aleksić daje nalog da krene da kopa, kako bi kada se napravi javna nabavka, onda on bio prvi ponuđač, i kako bi zajedno dominirali i naplaćivali 20-30 miliona dinara godišnje od građana Trstenika - kazao je Mali.

Ministar otkriva da je Stevanović promenio ime kompanije iz Bos petrol u Bos konstrakšn, zato što je fingirao prodaju naftnih derivata i oštetio budžet Srbije za 109 miliona dinara.

- Naravno, malopre sam rekao, oni su naplaćivali mrežarinu svih ovih godina. I verovali ili ne, do 2021. godine naplatili su 2 miliona 860 evra. Uvaženi i pošteni poljoprivrednik koji proizvodi samo jabuke. Kako ide ta hobotnica dalje, Stevanović je zaradio pare, sada one treba da idu Aleksiću. Prvo je angažovao agenciju Premier Pro konsalting, vlasnica Jelena Marković i tako je Stevanović redovno transferisao taj novac kako bi nešto došlo i do uvaženog narodnog poslanika. Onda je Markovićeva odustala, valjda je videla da je đavo odneo šalju, pa su uključili firmu ćerke Stevanovića, i firmu King gas, druge ćerke Stevanovića, i tako dalje, ali u svakom slučaju 2.860.000 evra napravio je sebi Aleksić sa pajtosom - kazao je ministar.

Dodaje da je agencija za energetiku utvrdila da su oni naplaćivali mrežarine duplo više, na štetu građana Trstenika.