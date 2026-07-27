Deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je danas, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje Predloga za glasanje o nepoverenju Vladi Srbije. Opozicija je tražila raspravu o poverenju Vladi. Međutim, na početku sednice pojavilo se samo 48 poslanika opozicije, od 62 potpisnika, što pokazuje odnos dela opozicije prema inicijativi koju su sami pokrenuli.

Naime, opozicija broji 97 poslanika, a 62 poslanika opozicije su potpisala taj zahtev.

U 10:10 časova, na početku sednice, pojavilo se samo 48 poslanika opozicije, od 62 potpisnika, i od 97 poslanika opozicije. Manje od polovine ukupnog broja poslanika opozicije.

„48 narodnih poslanika od 62 koliko je potpisalo zahtev da raspravljamo o poverenju Vladi. Čestitam pokazali ste još jednom neverovatnu neodgovornost - rekla je Brnabić.

Kvorum za rad dalo im je 109 narodnih poslanika sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane”, jer opozicija nije mogla da skupi 84 potpisa za sazivanje sednice Skupštine.

Očigledno je da je sinonim za opoziciju neradnici. Primaju platu za nerad! Leto, more i holidej očigledno su za pojedine potpisnike bili preči od rasprave o poverenju Vladi, koju su sami tražili, a javnost je dobila još jednu epizodu jeftinog političkog rijalitija.