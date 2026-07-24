Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče, posle sastanka sa predsednikom Vlade Češke Andrejem Babišem, da je prijateljstvo dve zemlje na visokom nivou i da se ne ogleda samo u bilateralnim, političkim odnosima, već i u sve boljim ekonomskim odnosima i sve značajnijem nivou trgovinske razmene.

Izrazio je zahvalnost premijeru Babišu i Češkoj Republici na podršci Srbiji na njenom evropskom putu.

- Mi smo o tome razgovarali, i ja sam rekao, kao racionalan i realan čovek, znajući kako se stvari odvijaju u EU i razumevajući poziciju evropskih lidera i sve što se dešava, da je za Srbiju najvažnije da u narednim godinama bude deo jedinstvenog tržišta Evrope i da imamo otvorene granice kako u regionu tako i prema svim zemljama članicama EU - rekao je Vučić u Palati „Srbija“ posle sastanka s Babišem.

Dodao je da bi bio ogroman uspeh da Srbija ne zavisi od tuđih fondova i od toga hoće li negde da stavlja veto ili da ima komesare.

Vučić je istakao da Srbiju interesuje njen ekonomski napredak i da je veoma zadovoljan tempom našeg napretka.

- Mi danas imamo znatno veću stopu rasta nego što je stopa rasta na nivou EU, i to nije prva godina, ni druga, ni treća, već je to više godina zaredom. Sledeće godine će ta razlika biti još veća. Mi ćemo tu distancu i tu razliku u bogatstvu između zapadnoevropskih zemalja i Srbije smanjivati i ubuduće. Verujem, slušajući izjave premijera Babiša, da i on stoji na sličnom stanovištu, i da bi bilo potrebno i dobro da pragmatične i praktične stvari uradimo koje bi bile u interesu i Evrope i zemalja kandidata i sa zapadnog Balkana, ali i iz drugih delova našeg kontinenta - rekao je Vučić.

Naveo je da Češka postaje sve značajniji ekonomski partner, dodajući da je nivo trgovinske razmene pre 12 godina bio 430 miliona evra, a danas je na 2,4 milijarde evra.

Prema njegovim rečima, srpski izvoz je 1,3 milijarde, a bio je svega 130 miliona te dodao da je izvoz u Češku danas veći deset puta nego što je bio pre 12 godina.

- Mi smo i danas razgovarali o ekonomiji, o novim investitorima koji dolaze iz Češke. Mi ćemo danas imati biznis forum, dolaze novi investitori iz Češke, i danas smo o tome govorili. Govorili smo i o svim drugim oblicima saradnje, od vojno-tehničke saradnje do saradnje u razmeni usluga, servisa, i mislim da su to sve važne stvari i za Češku i za Srbiju - rekao je Vučić.



Parlamentarni izbori u oktobru ili novembru, predsednički nešto kasnije

Vučić je izjavio juče da će parlamentarni izbori biti raspisani u septembru ili početkom oktobra, a održani u oktobru ili novembru, dok će predsednički, kako je rekao, biti nešto kasnije.

- Može se očekivati je da izbori budu održani ili u oktobru ili u novembru mesecu, a to bi značilo da će biti raspisani ili u septembru ili početkom oktobra. Tako da još nemamo tačan datum, ali mislim da svi znaju već izvesno vreme - rekao je on.