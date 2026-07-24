Samoproglašena politička elita koju predvodi blokaderski „papa“ Vladan Đokić, a koja se lažno reklamira kao skup „mladih i nezavisnih akademaca“, u praksi pati od ozbiljnog nedostatka - i mladih, a i novih lica. To najbolje dokazuje prisustvo Predraga Voštinića, koji u ovom političkom eksperimentu zauzima 47. poziciju koalicije poznate i kao „blokaderska lista“.

Doduše, on je na pomenutoj listi možda i jedini zaista - student. U poznim godinama, doduše, ali izvesno je da ni nakon višedecenijskih napora, Voštinić fakultet nije završio.

Politički je jednako „svež“ i „mlad“, iza sebe odavno ima i decenijski staž u rušenju institucija, počevši od vremena kada je kao deo tadašnjeg „Otpora“ već učestvovao u komadanju Srbije za tuđ račun.

Voštinićevi apetiti naglo su porasli onog trenutka kada je postao miljenik jedne strane ambasade u Beogradu. Kao nagradu za lojalnost, Voštinić je dobio pristup ozbiljnim fondovima zloglasnih stranih NVO. Od „Evropske zadužbine za demokratiju“ (EED) dobio je ogromna devizna novčana sredstva za ispunjenje hirova, poput finansiranja radija „Sloboda“ u Kraljevu čiji je neformalni vlasnik. Sredstva za ovaj projekat su, međutim, korišćena za štošta drugo.

Pošto nije imao karaktera ni samodiscipline da se na prirodan način izbori sa viškom kilograma, ovaj lažni elitista je poklonjene devize krišom iskoristio da plati operaciju smanjenja želuca, sve kako bi se dopao jednoj doskorašnjoj kandidatkinji sa blokaderske liste, sa kojom su ga inače svuda viđali - od beogradskih kafića do raznih vikendica po Srbiji. Zbog opasnosti od javnog skandala su je blokaderi i skinuli sa svoje „liste“, a ona je čitav slučaj potom čaršiji prestavila kao da je - sama odustala. Voštinić kod finansijera još nije opravdao pomenuto nenamensko trošenje sredstava.

Da tu postoje i drugi izvori para svedoči projekat pod nazivom: „Ponovno povezivanje demokratije – građani na vlasti“, čiji su „partneri“ bili Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA), Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Beogradski centar za bezbednosnu politiku i „Partneri za demokratske promene Srbija“ uz finansijsku pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Iako na lokalnom nivou u rodnom gradu jedva uspeva da prebaci cenzus, Voštinić odavno planira da svoje političko angažovanje prebaci u Beograd, dok u (kraljevačkom) dvorištu ostavlja potpuni potop i opšte rasulo. Čak ni njegovi najbliži saradnici iz „Lokalnog fronta“ nemaju reči hvale za njega, jasno ističući kakvu sramnu rolu ovaj čovek igra sve vreme. Opisuju ga kao „klasičnog snoba, koji lokalne aktiviste posmatra sa visine i tretira ih kao bića drugog reda“.

Upravo zbog toga, pojedini članovi Lokalnog fronta počeli su otvoreno da iskazuju duboko nezadovoljstvo. Glavni razlog nezadovoljstva među aktivistima Lokalnog fronta je rupa u kasi kod stranih donacija, u visini od oko 60.000 evra, te ispada da taj novac koji je Voštinić trošio na „lične troškove“, sada oni moraju da nadoknade i sakupe od svojih odborničkih dnevnica, da tako prikriju bruku.

I duboki kompleksi zbog nedovršenog visokog obrazovanja i nedostajuće fakultetske diplome poveli su Voštinića u „beogradski plenum“. Šta ga, međutim, vodi u česte odlaske za Nemačku i nazad - nije objasnio ni svojim starim saradnicima. Moguće je da to zna njegovo novo, beogradsko društvo. Ono staro, iz Kraljeva, iz svih navedenih razloga uveliko mu sprema „veto“. Ako ga od toga ne sačuva ambasada, ozloglašeni „Proglas“, ili neki blokaderski konsiljere.

Nestorovićeva ljubimica nova heroina plenumaša

Perjanica blokaderske liste Jelena Pavlović, koja je svoju promociju imala sa govornice za Vidovdan u Kraljevu, klasičan je primer političkog oportunizma.

Podsećanja radi, Jelena Pavlović je na prethodnim parlamentarnim izborima decembra 2023. godine prošla kao kandidat sa liste „Mi - glas naroda – profesor doktor Branimir Nestorović“, osvojivši tako poslaničko mesto u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Međutim, ta ljubav je kratko trajala, nakon prelaska cenzusa i osvajanja poslaničkog mandata Pavlović je odlučila da „samostalno istupa“.

Prateći njen razvojni put u politici vidimo da je menjala partije i mišljenje „kako vetar duva“. Tokom 2019. godine je podržavala građane zadužene u švajcarskim francima kao advokat Udruženja za zaštitu korisnika bankarskih usluga „CHF Srbija“. Pavlovićeva je i u tom svojstvu primana na sastanak sa predsednikom Srbije, koji je našao rešenje za taj problem.



Državnim parama kupio traktor, pa napao policiju

Zlatko Kokanović, lažni ekolog i blokaderski ekstremista, našao se na samom vrhu blokaderske liste.

Zlatko Kokanović, lažni ekolog koji inače kuka kako se loše živi u Srbiji, pre mesec dana kupio je novi traktor i to zahvaljujući subvencijama države koju blati.

Policajci su 1. marta uhapsili Zlatka Kokanovića (50) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene radnje i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopšteno je iz MUP.