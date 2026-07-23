Afera o zvučnom topu dobro isplanirana i još bolje izvedena u cilju "brutalne dehumanizacije" Aleksandra Vučića, dalje podele društva i pojačanog stranog pritiska na Srbiju.

Više javno tužilaštvo je povodom afere "zvučni top" iznelo dokaze da je bila planirana kao deo šire hajke na državu i predsednika Aleksandra Vučića u okviru obojene revolucije.

A samu lažu svako malo nađu za shodno da opovrgnu i sami blokaderi.

Tako je Branko Čečen - blokaderski NGO propagandista uživo u emisiji priznao da su lagali o zvučnom topu.

On je u gostovanju u emisiji "Probudi se" rekao:

- "Ovo što se Aleksandru Radiću desilo, desilo se zbog iznošenja mišljenja, a ne tvrdnje. Nije on tvrdio da je činjenica da je upotrebljen top, nego je rekao da je po svemu sudeći, da sve govori da jeste."

On je dakle priznao da zvučni top nije korišćen. To je mudro upakovao kroz rečenicu i frazu: "Nismo tvrdili da je upotrebljen, to je bilo samo naše MIŠLJENJE!"