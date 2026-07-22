Lista predstavljena kao studentska izazvala je burne polemike nakon što su objavljena imena kandidata koji će tražiti podršku građana.

Najviše pažnje privukla je činjenica da se, prema tvrdnjama kritičara, među kandidatima ne nalaze studenti, već profesori, univerzitetski funkcioneri i javne ličnosti.

Kritike zbog sastava liste

Među prvim imenima na listi nalazi se rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, čije je političko angažovanje u prethodnom periodu bilo predmet brojnih javnih rasprava.

Kritičari smatraju da se više bavio političkim nego obrazovnim pitanjima, navodeći da su fakulteti u prethodnom periodu postali mesto političkih sukoba umesto isključivo obrazovnih aktivnosti.

Pored Đokića, na listi se nalaze i Jovo Bakić, Zlatko Kokanović i još nekoliko javnosti poznatih ličnosti.

Polemike u javnosti

Objavljivanje liste otvorilo je raspravu o tome ko predstavlja studentski pokret i da li kandidati sa liste mogu da odgovore izazovima vođenja države.

Dok jedni smatraju da iskustvo univerzitetskih profesora i javnih ličnosti može biti prednost, drugi ocenjuju da je sporno što se lista predstavlja kao studentska, iako među kandidatima, kako tvrde kritičari, nema studenata.

Debata o sastavu liste i njenoj političkoj poruci nastavlja se na društvenim mrežama i u javnosti.

Izvor: 24sedam