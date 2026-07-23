Odgovarajući na pitanje kako vidi trenutnu atmosferu u Srbiji i kuda Srbija ide sa retorikom da "vaša deca nisu vaša deca", da "vaši roditelji nisu vaši roditelji" te da pregršt takvih izjava dolazi od bivše tužiteljke Jasmine Paunović, koja je druga na studentskoj listi, predsednik Vučić je na zajedničkoj konferenciji sa češkim premijerom Andrejem Babišem, kazao da ne govori o unutrašnjim stvarima pred prijateljima i gostima iz inostranstva ili govori veoma retko.

"Ja ne znam šta bih odgovorio ljudima kojima je jedini program da napadaju tuđe porodice. Ja sam ponosan i na svoje ostarele roditelje, i na sve troje svoje dece, i Danijela, i Milicu, i Vukana, tako da, šta god oni radili i govorili, to se neće promeniti. Ja neću da delim porodice u Srbiji, neću da delim ni društvo u Srbiji. Ja želim ujedinjenu Srbiju, želim normalnu Srbiju u kojoj porodica neće biti ni tema ni meta bilo kojeg političkog aktera, i u tome je razlika između nas", poručio je Vučić.