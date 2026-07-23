Premijera Babiša svečano je dočekao predsednik Vlade Srbije Đuro Macut ispred Palate Srbija, uz najviše počasti - crveni tepih, počasnu gardu i intoniranje državnih himni.



Nakon plenarnih sastanaka, Vučić i Babiš obratili su se novinarima.

Babiš je istakao da je Srbija pomogla Češkoj, kada EU to nije učinila, te da se tako nešto ne zaboravlja.

-Niz godina smo dobri prijatelji. Zadnji put sam bio u poseti u februaru 2021. Tada smo se borili sa Kovidom, a Srbija je bila jedna od najuspešnijih u Evropi. Tada nam je Vučić poklonio 100.000 vakcina. Evropska unija nam tada nije pomogla. To se ne zaboravlja, naši odnosi su dobri dugoročno, rekao je Babiš.