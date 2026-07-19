Tokom narednih meseci karavan će obići gradove širom zemlje, donoseći građanima deo atmosfere najvećeg međunarodnog događaja čiji će Srbija biti domaćin naredne godine.

Prva stanica “Paviljona igre” bio je Trstenik - grad bogate istorije, kulture i stvaralaštva, koji je simbolično otvorio ovo putovanje predstavljajući svoje najveće vrednosti - ljude, tradiciju, umetnost, sport, muziku i lokalne proizvode. Program su svečano otvorili direktor Sektora programa i sadržaja kompanije „EHRO 2027“ d.o.o. Beograd Uroš Ranković i predsednica Opštine Trstenik Milena Turk.

Obraćajući se okupljenima, Ranković je istakao da nije slučajno što upravo Trstenik predstavlja početak ovog putovanja.

„Veliko mi je zadovoljstvo što Ekspo karavan svoj put kroz Srbiju započinje upravo ovde, u Trsteniku. Trstenik u sebi spaja ono što želimo da predstavimo svetu - snažno nasleđe, znanje koje se prenosi generacijama i sposobnost da se uvek ide korak dalje. Grad koji više od jednog veka gradi svoj identitet radom, znanjem i stvaranjem. Upravo ta veza onoga što smo nasledili i onoga što stvaramo danas nalazi se i u samoj ideji specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd“, rekao je Ranković.

On je podsetio da će Srbija naredne godine biti domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja u svojoj istoriji.

„Od 15. maja do 15. avgusta naredne godine Srbija će ugostiti više od 140 međunarodnih učesnika i oko četiri miliona posetilaca. U Beogradu će se na jednom mestu sresti kulture, ideje, inovacije, muzika, sport i ljudi iz čitavog sveta. U okviru same izložbe nalaziće se i paviljon Srpska kuća, u kojem će se tokom svih 93 dana predstavljati lokalne samouprave iz čitave Srbije. Svakoga dana posetioci će imati priliku da upoznaju bogatstvo različitih krajeva naše zemlje - njihovu tradiciju, kulturu, gastronomiju, prirodne lepote i ljude. Želimo da svet upozna Srbiju, ali i da svaki grad u Srbiji bude deo te priče. Zato Ekspo karavan kreće na put, da približi Ekspo građanima i pokaže da je ovo projekat cele zemlje. Želimo da gosti, nakon Beograda, nastave da otkrivaju Srbiju, da posete Trstenik, Ljubostinju, ceo Moravički okrug i upoznaju tradiciju, prirodu i ljude ovog kraja“, poručio je Ranković.

Predsednica Opštine Trstenik Milena Turk istakla je da je velika čast što upravo Trstenik ima priliku da bude prva stanica Ekspo karavana.

„Veliko je zadovoljstvo što baš iz Trstenika počinje putovanje Ekspo karavana kroz Srbiju. Imamo priliku da prvi predstavimo bogatstvo, potencijale i ljude našeg kraja, sve ono čime se ponosimo i što nas čini prepoznatljivim. Danas su sa nama naši sportisti, koji svojim uspesima predstavljaju najbolje ambasadore Trstenika, kulturno-umetnička društva, mladi muzičari, čuvari naše tradicije, kao i Udruženje „Jefimijin vez“, koje danas predstavlja novi ručni rad inspirisan Ljubostinjskom rozetom. Ponosni smo što možemo da pokažemo Srbiji sve ono što Trstenik jeste i pozivamo sve građane da posete naš grad, upoznaju njegove prirodne lepote, kulturno nasleđe i gostoprimstvo“, rekla je Turk.

Tokom celodnevnog programa posetioci će imati priliku da učestvuju u brojnim interaktivnim sadržajima iz oblasti sporta, muzike, inovacija i znanja.

Zahvaljujući kompaniji Telekom Srbija, platinum sponzoru specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, jedan od centralnih segmenata Ekspo karavana - Paviljon igre posvećen je inovacijama, gde posetioci kroz interaktivne sadržaje imaju priliku da otkriju kako savremene tehnologije oblikuju svet budućnosti.

Nakon Trstenika, Ekspo karavan nastavlja put širom Srbije, sa ciljem da u svakom gradu predstavi duh i vrednosti specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Naredna stanica je Vrnjačka Banja, koja će sutra, 19. Jula, sebe predstaviti kao ponosnog domaćina Ekspa 2027. U susret Ekspu 2027, karavan - Paviljon igre obići će više od 30 mesta širom Srbije.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU