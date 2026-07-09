Za usvajanje izmena glasalo je 56 poslanika, protiv su bila dva, dok uzdržanih nije bilo. Ipak, usvojeni zakon neće odmah stupiti na snagu, jer predstoji nekoliko procedura koje moraju biti završene pre njegove primene.

Slede Vijeće naroda i moguće ocene ustavnosti

Naredni korak je razmatranje zakona u Vijeću naroda Republike Srpske, nakon čega bi, ukoliko bude potrebno, predmet mogao da bude upućen Zajedničkoj komisiji Vijeća naroda i Narodne skupštine Republike Srpske, a potom i Ustavnom sudu Republike Srpske.

Kako se očekuje, predstavnici bošnjačkog naroda mogli bi da pokrenu postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

Ukoliko do toga ne dođe, zakon će biti upućen predsedniku Republike Srpske na potpis, nakon čega će ukazom biti proglašen i stupiće na snagu po objavljivanju u Službenom glasniku Republike Srpske.

Istovremeno, kao jedna od mogućnosti pominje se i eventualno osporavanje zakona pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.

Od 1. avgusta veće plate u javnom sektoru

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i paket zakona kojima se predviđa povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru za pet odsto.

Povećanje zarada primenjivaće se od 1. avgusta ove godine.

Usvojen je i Predlog zakona o dopuni Zakona o grobljima i pogrebnoj delatnosti, kojim se uređuje uklanjanje spomenika i simbola koji promovišu ideologiju NDH.

Poslanici su podržali i izmene Zakona o pravima boraca, kojima se uvodi pet novih odlikovanja za zaslužne borce, uz novčane naknade za njihove dobitnike.

Odbijen predlog za formiranje Anketnog odbora

Narodna skupština nije prihvatila predlog SDS-a da bude formiran Anketni odbor koji bi ispitao okolnosti stradanja mladića iz Foče, što je bio zahtev njegove porodice.

Za ovaj predlog nije glasao dovoljan broj poslanika, pa je odbijen i zaključak kojim se tražilo njegovo formiranje.

Nakon glasanja o ukupno 30 tačaka dnevnog reda, sednica Narodne skupštine završena je i biće nastavljena u utorak, 14. jula, sa početkom u 10 časova.

Pred poslanicima će se tada naći preostalih 11 tačaka dnevnog reda.

Iako je zakon usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske, njegova primena zavisi od završetka svih zakonom propisanih procedura. Istovremeno, od 1. avgusta zaposlene u javnom sektoru očekuje povećanje plata od pet odsto.

Pored izmena zakona koje su izazvale najveću pažnju javnosti, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je i više propisa koji se odnose na plate zaposlenih u javnom sektoru, prava boraca i pitanja uređivanja grobalja, dok će deo dnevnog reda biti razmatran na nastavku sednice naredne sedmice.

Izvor: aloonline.ba