Najvažnije:

SAD pokrenule nove udare na Iran sa ciljem da obezbede slobodnu plovidbu kroz Ormuski moreuz, nakon nove eskalacije sukoba.

Donald Tramp poručio da je primirje završeno i naveo da su američki napadi odgovor na iransko bombardovanje civilnih brodova, uz upozorenje da će odgovor biti još žešći ako se napadi ponove.

Sukob je eskalirao posle napada na tri teretna broda, za koje Vašington optužuje Teheran, što je pokrenulo novu razmenu vojnih udara.

Iran uzvratio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu, uz ocenu da Trampove pretnje predstavljaju znak neuspeha, a ne snage.

SAD su obnovile naftne sankcije Iranu, dok se istovremeno nastavljaju ceremonije sahrane ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija, čije je telo prebačeno u Irak.

UŽIVO

Netanjahu: "Izraelske snage ostaju u Libanu koliko god bude potrebno"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da će izraelske snage ostati u bezbednosnoj zoni na jugu Libana sve dok bude potrebno, kako bi zaštitile zajednice na severu Izraela. "Ostaćemo u bezbednosnoj zoni na jugu Libana sve dok bude potrebno", rekao je Netanjahu tokom ceremonije povodom završetka obuke pilota izraelskog ratnog vazduhoplovstva. Liban traži da Izrael ispuni obećanje o povlačenju iz dve zone na jugu zemlje i da ih preda libanskoj vojsci pre nastavka direktnih razgovora. Govoreći o Iranu, Netanjahu je ponovio da Teheran neće dozvoliti da razvije nuklearno oružje, dok je istakao značaj američke vojne podrške i očuvanja izraelske vazdušne nadmoći.

Zemlje Zaliva optužile Iran: "Napadi u Ormuskom moreuzu ugrožavaju svet"

Savet za saradnju zemalja Zaliva (GCC) objavio je saopštenje povodom nedavnih sukoba u Ormuskom moreuzu. U saopštenju se navodi: Napadi Irana na brodove u Ormuskom moreuzu predstavljaju pretnju po globalnu energetsku bezbednost i međunarodnu trgovinu.

Pozivamo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da zauzme čvrst stav kako bi se obezbedila sloboda plovidbe kroz Ormuski moreuz.

Iran smatramo odgovornim za napade i zahtevamo da odmah i bezuslovno obustavi sva neprijateljstva.

Promet kroz Ormuski moreuz gotovo je stao

Promet naftnih tankera kroz Ormuski moreuz danas je gotovo potpuno obustavljen, javlja Rojters. Prema navodima te agencije, kroz moreuz su u ranim jutarnjim satima prošla samo dva tankera. Među njima je i supertanker za prevoz sirove nafte Berg 1, koji je natovaren na iranskom ostrvu Harg i nalazi se pod američkim sankcijama, kao i tanker za hemikalije Well Sail pod zastavom Maršalskih Ostrva, navodi se u analizi kompanije Kpler.

Teheran poslao oštro upozorenje Vašingtonu posle američkih napada

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči upozorio je protiv bilo kakvog daljeg američkog vojnog "avanturizma", nakon što je osudio američke napade na Iran kao kršenje memoranduma o razumevanju iz Islamabada tokom telefonskog razgovora sa načelnikom pakistanske vojske, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

SAD bombardovale ključni železnički most u Iranu: Veza ka Kini i Rusiji prekinuta?

Sjedinjene Američke Države bombardovale su strateški važan železnički most na severu Irana, koji povezuje zemlju sa Kinom i Rusijom, prenosi iranska novinska agencija Fars. Kako se navodi, železnički most Ogtaj Kan u provinciji Golestan pogođen je u četvrtak ujutru američkom krstarećom raketom. Most predstavlja ključnu tačku iranskog železničkog koridora koji povezuje Iran sa Kinom i Turkmenistanom.

Pogođen komandni centar SAD na Bliskom istoku i baza Al-Azrak u Jordanu

"Kao rezultat lansiranja 10 balističkih raketa, pogođeni su neprijateljski komandni i kontrolni centar na Bliskom istoku i vazduhoplovna baza Al-Azrak u Jordanu", navodi se u saopštenju IRGC-a, prenosi Irna.

Milioni ljudi se opraštaju od Hamneija

Milioni ljudi preplavili su danas ulice koje vode do svetilišta Imama Reze u iranskom gradu Mašhadu, kako bi se oprostili od preminulog vrhovnog vođe ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, pre nego što bude sahranjen u tom svetilištu u svom rodnom gradu, prenose iranski mediji. Ranije danas, avion sa telima preminulog vođe i članova njegove porodice stigao je na Međunarodni aerodrom Šahid Hašeminedžad u Mašhedu, pre održavanja poslednje pogrebne povorke i ceremonije sahrane, prenela je Pres tv. Dolazak aviona je usledio nakon kašnjenja izazvanog masovnim odzivom u Iraku, gde su milioni ljudi učestvovali u oproštajnim ceremonijama u gradovima Nadžaf i Kerbala, navela je iranska tv.

Nije bilo napada u Širazu

Iranske Mehr vesti navode da se, nakon praćenja događaja, u Širazu nije dogodio napad i da su izveštaji o eksplozijama u Širazu lažni.

"Imamo mnogo opcija koje ranije nismo koristili"

Iranska parlamentarna komisija za nacionalnu bezbednost o sukobima sa SAD: "Imamo mnogo opcija koje nismo koristili čak ni u 40-dnevnom ratu. Razmotriće se opcije poput povlačenja iz Sporazuma o neširenju oružja, promene nuklearne doktrine i zatvaranja moreuza Bab el-Mandab pored Ormuskog moreuza."

Eksplozije u priobalnim delovima Irana, najmanje tri žrtve

Najmanje tri osobe su poginule, a 15 je ranjeno u američkom napadu na iranski priobalni grad Sirik, izjavio je danas pomoćnik guvernera iranske pokrajine Ormuzgan. Istovremeno, novinska agencina Merh javlja da su eksplozije odjeknule i u priobalnom području grada Bandas Abas i da je u tom gradu aktivirana protivvazdušna odbrana. Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je ranije danas da su u američkim napadima izvedenim rano jutros na pokrajinu Huzestan, na jugozapadu Irana, poginula i trojica pripadnika te formacije.

Rakete ispaljene iz više iranskih gradova

Iranske balističke rakete lansirane su iz Araka, Homeina, Urmije i Tabriza, verovatno sa ciljem da pogode vazduhoplovnu bazu „Muvafak Salti” u Jordanu.

Uništeni tornjevi za kontrolu saobraćaja u iranskoj luci Čabahar

Iran uručio protestnu notu ambasadoru Britanije

Iran je britanskom ambasadoru u Teheranu uručio protestnu notu zbog, kako je naveo, "lažnih i neosnovanih optužbi" britanskih zvaničnika protiv te zemlje, objavili su danas iranski državni mediji.

Predstavnik iranskog ministarstva spoljnih poslova poslova Alireza Jusefi uručio je britanskom ambasadoru pisanu protestnu notu u kojoj je kritikovao, kako je navedeno, "neprimeren pristup" britanske vlade i njene tvrdnje da Teheran pokušava da sprovede aktivnosti ugrožavanja bezbednosti u Velikoj Britaniji, preneo je Skaj njuz.

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da su te optužbe "projekcija i pokušaj izbegavanja odgovornosti" za, kako tvrde u Teheranu, destabilizujuće aktivnosti Londona, uključujući saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Jusefi je pozvao britansku vladu da "promeni ponašanje prema iranskom narodu" i da prestane da pruža podršku, kako je naveo, "terorističkim mrežama i pojedincima".

Iran nastavlja sa napadima

Iran je izveo snažne napade na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu.

IRGC upozorava da će američki ciljevi u UAE, Kataru i drugim zemljama biti meta u narednoj operaciji.

SAD gađaju mostove i pruge u Iranu

Prema navodima agencije „Fars”, SAD su počele sa napadima na mostove, pri čemu su pogođeni most Ak Teke Kan u provinciji Golestan na severu Irana, kao i železnička pruga kod Gorgana.

Ovo je najdublji američki udar na teritoriju Irana od marta i prvi napad SAD na iransku saobraćajnu infrastrukturu od aprilskog primirja.

Tramp objavio snimak napada na Iran

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ga je iransko rukovodstvo kontaktiralo i izrazilo želju za postizanjem sporazuma, nakon što su Sjedinjene Američke Države izvele nove napade na iranske ciljeve.

"Pozvali su pre nekog vremena. Toliko očajnički žele da postignu dogovor", rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" tokom povratka u SAD sa samita NATO-a u Ankari, preneo je Skaj njuz.

Njegovi komentari usledili su nakon što je američka vojska saopštila da je pogodila više od 90 iranskih vojnih ciljeva. Tramp je rekao da su ti napadi bili "odmazda".

Napad kod Ahvaza u Iranu, troje poginulo

Najmanje tri osobe su poginule, a više njih je ranjeno u američkom napadu na obodu iranskog grada Ahvaza.

Zamenik guvernera provincije Huzestan za bezbednost i sprovođenje zakona Valiolah Hajati rekao je da je "izraelsko-američki režim" rano jutros gađao lokaciju na periferiji Ahvaza, navodeći da su spasilačke i medicinske ekipe upućene na teren.

Iranski mediji su preneli su da su eksplozije zabeležene i u Bandar Abasu, Bušeru, Čabaharu, Konaraku, Iranšaru, Siriku, Džasku, na ostrvima Abu Musa i Kešm, kao i u Akali.

Prema navodima državnih medija, u Iranšaru je pogođen aerodromski objekat, pri čemu je poginuo najmanje jedan vatrogasac, dok je više osoba povređeno.

Iranska vojska napala američke baze u Kuvajtu i Bahreinu

Iranska vojska saopštila je da je noćas napala dve američke baze u Kuvajtu i dve u Bahreinu, upozorivši da će i druge američke lokacije u regionu biti pogođene ukoliko SAD nastave napade na Iran.

Prethodno su se u Bahreinu i Kuvajtu oglasile sirene za vazdušnu opasnost, dok je Kuvajt takođe saopštio da se njegova vazdušna odbrana suočava sa napadima raketama i dronovima, prenela je Al Džazira.

Teheran je zapretio masovnim napadom na američke vojne baze kao odgovor na američke napade na Iran drugu noć zaredom.

CENTCOM: Izvedena nova runda napada na iranske vojne ciljeve

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je izvela dodatnu rundu napada na vojne ciljeve u Iranu, navodeći da je cilj operacije bio dalje slabljenje sposobnosti Teherana za napade na komercijalne brodove i civilne mornare u Ormuskom moreuzu.

CENTCOM je na platformi Iks naveo da su američke snage pogodile oko 90 vojnih ciljeva, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane, sredstva za obalski nadzor, skladišta raketa i bespilotnih letelica, pomorske kapacitete i logističku infrastrukturu duž iranske obale.

U saopštenju se navodi da su najnoviji udari usledili nakon ofanzivnih operacija izvedenih prethodne noći.

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