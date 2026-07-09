Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin saopštio je da su sistemi protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane Rusije oborili dve bespilotne letelice koje su bile usmerene ka ruskoj prestonici.

Dve bespilotne letelice su uništene sistemima protivvazdušne odbrane Ministarstva odbrane - napisao je Sobjanjin na društvenim mrežama.

Dodao je da su ekipe hitnih službi odmah upućene na mesta pada letelica kako bi utvrdile sve okolnosti incidenta.

Aktivirana protivvazdušna odbrana

Prema navodima ruskih vlasti, sistemi protivvazdušne odbrane dejstvovali su u više faza tokom napada.

Sobjanjin je naveo da je najveći broj ukrajinskih bespilotnih letelica presretnut iznad susednih regiona pre nego što su stigle do Moskovske oblasti.

Zbog opasnosti od napada na pojedinim aerodromima privremeno su uvedena ograničenja u vazdušnom saobraćaju.

Moskva i ranije bila meta napada

Moskovska oblast i ranije je bila meta velikih napada bespilotnim letelicama od početka rata u Ukrajini.

Ruske vlasti navode da sistemi protivvazdušne odbrane redovno presreću bespilotne letelice koje pokušavaju da se približe glavnom gradu, dok Ukrajina o ovim navodima nije odmah iznela komentar.

Prema saopštenju ruskih vlasti, napad nije izazvao veće posledice, ali pokazuje da je Moskva i dalje među potencijalnim metama bespilotnih letelica tokom sukoba.

Napadi dronovima na rusku teritoriju postali su sve učestaliji tokom rata u Ukrajini. Rusija redovno saopštava da njeni sistemi protivvazdušne odbrane presreću bespilotne letelice, dok zbog bezbednosnih razloga povremeno dolazi do privremenih ograničenja vazdušnog saobraćaja.

Izvor: Tanjug