Narodni poslanik i potpredsednik PUPS-a Stefan Krkobabić najoštrije je osudio, kako navodi, uvrede i napade koji su usledili na račun penzionera nakon objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja prema kojem veliki broj najstarijih građana podržava politiku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Krkobabić je ocenio da su napadi na penzionere neprihvatljivi i poručio da vređanje ljudi koji su decenijama radili i doprinosili razvoju države predstavlja čin koji zaslužuje svaku osudu.

Krkobabić: Napadi na najstarije su neprihvatljivi

- Napadi na penzionere nisu ništa drugo do primitivizam i varvarstvo najgore vrste. Vređati i ismevati one koji pripadaju najosetljivijoj kategoriji stanovništva, a koji su ceo svoj radni vek posvetili ovoj zemlji, mogu samo ljudi kojima nedostaje elementarno poštovanje prema drugima. Oni koji na taj način nastupaju pokazuju da nisu sposobni da vode bilo koga - rekao je Krkobabić za Novosti.

On je dodao da PUPS najoštrije osuđuje, kako je naveo, svaki oblik medijskih i javnih napada na penzionere, uz poziv da se nastavi sprovođenje državnih mera koje će omogućiti dostojanstven život najstarijim građanima Srbije.

Istraživanje izazvalo burne reakcije

Politički konsultant Dušan Milenković izjavio je, pozivajući se na istraživanja javnog mnjenja sprovedena tokom juna, da više od 800.000 penzionera podržava politiku Aleksandra Vučića.

Prema njegovim navodima, upravo penzioneri čine najmanje polovinu, a verovatno i više od polovine ukupnog biračkog tela koje podržava aktuelnog predsednika Srbije. Istraživanje je, kako se navodi, pokazalo i da su žene starije od 65 godina među najvernijim pristalicama Aleksandra Vučića, nakon čega su rezultati objavljeni u medijima.

Posle objavljivanja tih podataka, na društvenim mrežama pojavile su se brojne uvredljive poruke upućene penzionerima. Među objavljenim komentarima našle su se uvrede u kojima su najstariji građani nazivani "neinformisanima", "neobrazovanima", "izlapelim primitivcima", "marvom", "stočnim fondom", kao i druge uvredljive i pogrdne kvalifikacije. Objavljeni su i komentari sa porukama da će im "pišati po grobovima", što je izazvalo dodatne reakcije u javnosti.

Prema tvrdnjama iznetim u istraživanju i reakcijama koje su usledile, politička polemika dodatno se prenela na društvene mreže, gde su pojedini korisnici uputili uvredljive komentare na račun penzionera zbog njihovog političkog opredeljenja. PUPS ocenjuje da je takav govor neprihvatljiv i poziva na poštovanje dostojanstva najstarijih građana.

Penzioneri godinama predstavljaju jednu od najbrojnijih i politički najaktivnijih grupa birača u Srbiji. Zbog toga rezultati istraživanja javnog mnjenja koji se odnose na njihovo izborno opredeljenje često izazivaju burne političke reakcije, ali i rasprave na društvenim mrežama o političkoj kulturi i granicama javnog govora.