Generala Ratka Mladića, koji se već više od dve godine nalazi pod palijativnom negom u pritvorskoj bolnici u Hagu, prošle sedmice posetili su predstavnici Ambasade Srbije u Holandiji. Njegov sin Darko Mladić kaže da se zdravstveno stanje generala nije značajnije promenilo i da su informacije o njegovoj smrti, koje su se pojavile na društvenim mrežama, bile potpuno netačne.

Darko Mladić: Lažne vesti o smrti pojavile su se bez ikakvog osnova

Darko Mladić izjavio je da su se prošle sedmice na društvenim mrežama pojavile neistinite tvrdnje da je njegov otac preminuo, ali da ozbiljni mediji takve informacije nisu prenosili jer je brzo utvrđeno da je reč o lažnim vestima.

- To neko pušta iz nekog razloga, ne znam zašto. Ali, ja sam već navikao na to - rekao je Darko Mladić.

On je naveo da predstavnici Ambasade Srbije u Holandiji redovno obilaze generala, najmanje jednom mesečno, a po potrebi i češće, kako bi nadležnim institucijama u Srbiji preneli informacije o njegovom zdravstvenom stanju.

Prema njegovim rečima, trenutno nema većih promena i stanje je donekle stabilizovano, a najvažnije je da ne dolazi do novih moždanih udara.

Zdravstveno stanje i dalje veoma teško

Darko Mladić rekao je da je razgovarao sa ocem, ali da on veoma teško govori zbog posledica bolesti.

- Danas sam malo pričao sa njim. On jako teško priča, ali to stanje je za sada stabilno. U suštini nema ništa specijalno novo. Njemu su ti moždani udari jako rizični. I to što je imao ona dva u aprilu i maju, i što ih je i preživeo, to je čudo - izjavio je on.

Dodao je da porodica još čeka detaljnije informacije o nalazima srpskog neuropsihijatra koji je nedavno pregledao generala u haškoj pritvorskoj bolnici.

Ratko Mladić je tokom boravka u Hagu imao više moždanih udara, boluje od bolesti bubrega, ugrađen mu je stent na srcu, a lečen je i zbog visokog krvnog pritiska i šećerne bolesti.

Poslednje dve godine nalazi se nepokretan u krevetu pritvorske bolnice, a nakon dva moždana udara koja je pretrpeo u aprilu i maju njegovo zdravstveno stanje dodatno se pogoršalo.

Prema ranijim procenama srpskih i haških lekara, general Ratko Mladić nalazi se u terminalnoj fazi bolesti, uz veoma ograničen životni vek.

Prema rečima njegovog sina, zdravstveno stanje Ratka Mladića i dalje je veoma teško, ali trenutno stabilno. Porodica navodi da najveću opasnost predstavljaju mogući novi moždani udari, dok se i dalje čekaju dodatni medicinski izveštaji.

Ratko Mladić služi doživotnu kaznu zatvora nakon presude međunarodnog suda u Hagu. Njegovo zdravstveno stanje poslednjih godina više puta bilo je tema javnosti zbog ozbiljnih zdravstvenih problema i zahteva porodice za adekvatno lečenje.

Izvor: Srna