Prema pisanju pojedinih medija, obeležavanje bi trebalo da bude održano u zgradi Skupštine Crne Gore, uz izložbu u skupštinskom holu posvećenu događajima u Srebrenici.

Ono što je skandalozno, je činjenica da je Andrija Mandić bio predstavnik Srba u parlamentu Crne Gore, a sada, javno pokazuje da priznaje Srpski narod za genocidan, pišu mediji.

Sramota vredna pamćenja. Posle skandala oko Ustava, progona srpskog naroda koji je doveo ovu kliku na vlast u Podgorici, provokacije se nastavljaju. Obeležava se Dan sećanja na "genocid" u Srebrenici, usred Podgorice? U holu skupštine nalazi se i sramotna i skandalozna izložba.

U sklopu ovog sramnog događaja, potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković otvorio je izložbe „Priče iz Srebrenice” i „Detinjstvo u ratu: Crteži iz Srebrenice”, posvećene 11. julu – "Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici 1995. godine."

Tamošnjim vlastima očigledno je bilo malo proterivanje srpskog jezika iz Ustava, pa su odlučili da još jednom, po 4. put, Srbiju i srpski narod proglase "genocidnom".