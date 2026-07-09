Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp napustio je NATO samit u Ankari starim avionom "Air Force One", umesto novog aviona "Boing 747-8" koji je donirao Katar, zbog bezbednosnih mera povezanih sa obnavljanjem sukoba sa Iranom, naveli su za Njujork Tajms (NYT) izvori upoznati sa planovima, dodajući da je zamenu aviona preporučila američka Tajna služba.

Odluka da američki predsednik ne koristi novi avion produbila je pitanja o tome da li su na avionu, koji je Tramp želeo što pre da uvede u upotrebu, ugrađeni svi potrebni bezbednosni sistemi tokom poslednjih godinu dana, navodi njujorški list. Pojedini članovi Kongresa SAD i američki zvaničnici ranije su izrazili zabrinutost da li je ubrzani rok za prilagođavanje aviona omogućio ugradnju naprednog sistema za odbranu od raketa i drugih zaštitnih tehnologija koje se koriste za bezbednost predsednika.

Direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čeng izjavio je da je novi katarski "Air Force One" "najmodernija letelica opremljena bezbednosnim protokolima visokog nivoa koji garantuju zaštitu predsednika i njegovog osoblja". Međutim, izvori upoznati sa mogućnostima novog aviona, koji su govorili pod uslovom anonimnosti zbog osetljivosti bezbednosnih pitanja, tvrde da nova letelica nema sve karakteristike starog aviona.

Prema njihovim navodima, promena aviona pri odlasku iz Turske bila je mera predostrožnosti koju je preporučila Tajna služba, a nije bila posledica konkretne pretnje. Stari predsednički avion, prema ranijim izveštajima, opremljen je sistemom koji može da zaslepi dolazeću protivavionsku raketu, kao i tehnologijom sa metalnim mamcima koja može da zbuni raketu i navede je da promaši cilj.

NYT ističe da nije poznato koliko je tih sposobnosti ugrađeno u novi avion koji je donirao Katar, a koji je Tramp želeo što pre da uvede u službu. Zvaničnici iz avio-industrije i Pentagona ranije su navodili da bi tako obimna modernizacija mogla da košta do milijardu dolara i traje do dve godine.

Međutim, sekretar američkog Ratnog vazduhoplovstva Troj E. Mejnk rekao je pred Kongresom da bi troškovi modifikacija verovatno bili manji od 400 miliona dolara. Bivši pomoćnik sekretara Ratnog vazduhoplovstva za nabavke Endru P. Hanter, koji je tokom administracije predsednika Džozefa Bajdena bio zadužen za program "Air Force One", ocenio je da bi prava modernizacija aviona "boing 747" za potrebe predsedničkog prevoza zahtevala više od godinu dana rada.

Prema njegovim rečima, osnovni avion, čak i sa luksuznim enterijerom, zahteva velike izmene konstrukcije kako bi mogao da primi posebne bezbednosne sisteme, što bi trajalo duže nego što je Ratno vazduhoplovstvo imalo na raspolaganju za prilagođavanje katarske letelice. Međutim, drugi zvaničnici rekli su za "Njujork tajms" da složeniji radovi uključuju napredne sisteme protivraketne odbrane i ojačavanje električnih instalacija aviona radi zaštite od elektromagnetnog impulsa u slučaju nuklearnog napada.

Nije poznato da li su takvi sistemi ugrađeni u avion koji je donirao Katar. Tramp je u ponedeljak uveče novim avionom doputovao u Tursku na samit NATO-a, gde je, prema njegovim rečima, uživao u luksuznim karakteristikama letelice. Nakon njegovog dolaska u Tursku obnovljen je sukob sa Iranom, a SAD su izvele seriju napada na tu zemlju dok su Tramp i lideri NATO-a bili u Ankari, oko 1.600 kilometara udaljeni od Irana.

Američki predsednik negirao je u sredu da je promena aviona bila povezana sa bezbednosnim razlozima, tvrdeći da je novi avion morao ranije da krene kako bi tokom puta do Vašingtona svratio u američke vojne baze i bio predstavljen vojnicima, jer je, kako je rekao, "veličanstven".

Ipak, odgovarajući na pitanja novinara u Ankari o razlozima zamene, Tramp je više puta naglasio da je on "meta broj jedan" Irana i pomenuo da je poslednjih dana video ili dobio informacije o listi ciljeva Teherana.

Pre odlaska iz Ankare, Tramp je na društvenim mrežama napisao da će se starim avionom vratiti "iz nostalgije", kako bi novi avion mogao da bude predstavljen vojnicima u bazi Mildenhol u Velikoj Britaniji.