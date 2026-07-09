Predsednica Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Elvira Kovač izjavila je danas da je Srbija prepoznata kao ključna, najveća i ekonomski najjača zemlja Zapadnog Balkana koja ne može da se ignoriše i izrazila uverenje da će se stavovi unutar Evropske unije približiti u korist daljeg napretka Srbije u pregovorima sa EU.

Kovač je, na 42. sednici Odbora za evropske integracije Narodne skupštine Srbije, ukazala da je za oko pola godine doneto 23 zakona sa evropske agende, od kojih je 14 prošlo ovaj odbor, dok je pet vezano za pravosudni set koji je bio uslov za otvaranje klastera 3. Kovač je tom prilika izrazila nerazumevanje zbog postupaka proevropske opozicije koja u Briselu, kako kaže, lobira za oduzimanje sredstava i stopiranje integracija sopstvene zemlje, umesto da aktivno učestvuje u radu odbora Narodne skupštine poput Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP).

"Zašto opozicija, naročito ta proevropska, nije bila prisutna na POSP-u?", upitala je Kovač.

Ona je tom prilikom prokomentarisala usvajanje rezolucije o Srbiji u Evropskom parlamentu i ukazala na razlike u iznošenju stavova izvestioca EP Tonina Picule i evropske komesarke za proširenje Marte Kos rekavši da su "nebo i zemlja", dok su predstavnici opozicije bili u EP kako rekli da Srbiji treba oduzeti sredstva i zatvoriti pregovore.

"Taj koji je pratio tu raspravu je video da tu nema dodirnih tačaka, a predstavnici naše opozicije su bili tamo da bi naglasili da Srbiji treba oduzeti sredstva, zatvoriti otprilike pregovore, da je smak sveta", kazala je Kovač.

Naglasila je da ona ne može da razume i shvatim kako neko ko sebe smatra proevropskom strankom radi na tome da sopstvenoj zemlji, građanima, oduzmu sredstva, stopiraju evropske integracije.

"Ja jednostavno to ne mogu da shvatim. Znam da je glavna poruka što su pokušali tamo te političke opcije koje nas ne vole, da kažu da ta rezolucija nije protiv građana Srbije, ali baviti se određenom ličnošću, Aleksandrom Vučićem ili Srpskom naprednom strankom, po meni je to u potpunosti pogrešno, jer ta rezolucija treba da bude objektivna, a zapravo ignoriše sve što smo uradili u poslednje vreme", istakla je Kovač.