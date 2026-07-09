Prema najnovijem istraživanju javnog mnjenja rađenog u junu ove godine, pokazano je da više od 800.000 penzionera glasa za predsednika Srbije Aleksandra Vučića, kao i da su žene starije od 65 godina najvernije pristalice akutelne vlasti.



Sve je to bio povod da blokaderi nastave da raspiruju netrpeljivost i mržnju među sopstvenim građanima i obruše se na našu najstariju grupu - penzionere i to samo zato što ne dele njihovo mišljenje, već izražavaju svoje i rade u skladu sa svojim uvrenjima.

Umesto prihvatanja činjenice da svaki građanin ima pravo da slobodno bira za koga će glasati, ili eventualne analize rezultata ove ankete, autori blokaderskih profila na društvenim mrežama vređaju penzionere i prizivaju njihovu smrt, upućuju najsramnije psovke koje izlaze iz okvira svake pristojne komunikacije.

A ovo su reči koje su blokaderi uputili penzionerima:

- Evo nam je naša budućnost. Malo im je što su nam sj***li poslednjih 10, 20, 30 godina, pa nastavljaju dalje. Bravo penzioneri, p**am vam se uskoro po grobu - navedeno je u objavi na Iksu.