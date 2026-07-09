Gledaoci će večeras od 20 časova na programu Dokumentarne TV moći da pogledaju premijerno izdanje novog serijala "Od iluzije do spoznaje", čija prva epizoda nosi naziv "Razotkrivanje Hidre", prenosi NS Uživo.

Prva epizoda otvara pitanja koja izazivaju polemike

Kako navodi NS Uživo, specijal "Od iluzije do spoznaje" bavi se temama koje su poslednjih meseci u fokusu javnosti.

Autori najavljuju da će se kroz serijal govoriti o tome ko oblikuje političku scenu u Srbiji, kako nastaju različiti društveni pokreti, gde se završava građanski aktivizam, a gde počinju interesi, uticaji i različiti oblici manipulacije.

U prvoj epizodi gost je Vukša Dragović, koji govori o dokumentaciji i arhivi koju je godinama prikupljao, kao i o društvenim mrežama, studentskim blokadama, opoziciji, nevladinom sektoru i, kako navodi, borbi za istinu u uslovima duboke društvene polarizacije.

Govor o politici, društvu i odgovornosti

Prema najavi emitera, emisija se bavi pitanjima politike, odgovornosti i suvereniteta, uz pokušaj da odgovori na pitanje ko, prema stavovima iznetim u emisiji, utiče na društvene procese u Srbiji.

Reprizna emitovanja prve epizode zakazana su za subotu, 11. jula, od 14.30 časova, kao i za nedelju, 12. jula, takođe od 14.30 časova.

Serijal "Od iluzije do spoznaje" predstavlja novi dokumentarni format koji će se baviti društvenim i političkim temama kroz razgovore sa gostima i iznošenje njihovih stavova. Prva epizoda donosi pogled Vukše Dragovića na pitanja koja su poslednjih meseci u centru javnih rasprava.

Dokumentarni formati koji obrađuju aktuelne društvene i političke teme poslednjih godina privlače veliku pažnju publike u Srbiji, posebno kada se bave događajima koji izazivaju različita tumačenja i polemike u javnosti.